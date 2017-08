Bielefeld (ots) - Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Volker Kauder, hat die chinesischen Handelsbeschränkungen gegenüberNordkorea ausdrücklich begrüßt. Gegenüber der in Bielefelderscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Dienstagausgabe) sagteKauder, China als Land mit engen Beziehungen zu Nordkorea sei ineiner Schlüsselrolle. Die beschlossenen Sanktionen seien ein ersterwichtiger Schritt, Nordkorea zum Einlenken zu bewegen. Kauder: "DieChinesen erkennen den Ernst der Lage." Der Unions-Fraktionschefergänzte: "Wir machen uns Sorgen, dass Staatschefs in diesemKonflikt aufeinandertreffen, die jeder auf ihre Weise kaumberechenbar sind." Zwar dürfe man bei aller Kritik am US-Präsidentennicht vergessen, dass Nordkorea mit seinen Atom- und Raketentests denKonflikt hervorgerufen habe. Er sei jedoch einigermaßen irritiert,mit welchen Worten der amerikanische Präsident in der vergangenenWoche auf den nordkoreanischen Diktator reagiert habe, so Kauder."Solche Wortwahl hat es seit Ende des Kalten Kriegs nicht mehrgegeben", sagte der CDU-Politiker. Militärschläge könnten nicht dasMittel zur Lösung des Konflikts sein. Europa müsse auf allendiplomatischen Kanälen versuchen, zur Mäßigung raten, sagte derUnions-Fraktionschef.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell