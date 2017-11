Neue Westfälische (Bielefeld): Kataloniens Separatistenchef in Belgien Feige Flucht Ralph Schulze, Madrid

Bielefeld (ots) - Erst steuerte der Separatistenchef CarlesPuigdemont die spanische Region Katalonien auf widerrechtliche Weisein einen dramatischen Unabhängigkeitskonflikt. Und dann, als er mitseiner halsbrecherischen Spaltungspolitik Schiffbruch erleidet, gehtder Kapitän als Erster vom Schiff und flüchtet nach Belgien. DiesesVerhalten entspricht nicht gerade jener Solidarität, die derabgesetzte Ministerpräsident Kataloniens von seinen Anhängerneinfordert, um die vergangene Woche ausgerufene "katalanischeRepublik" zu verteidigen. Sogar in den Reihen der Separatisten wirddiese überstürzte Flucht von nicht wenigen als Feigheit und Verratempfunden. Puigdemont bekräftigte derweil in seinem belgischen Exil,dass er sich nicht der spanischen Justiz stellen werde. Er begründetedies mit der Behauptung, dass er, der doch "mit demokratischenMitteln" für die Unabhängigkeit Kataloniens eingetreten sei, nunwegen seiner politischen Ideen von Spanien verfolgt werde. Und dassihm deswegen kein gerechter Prozess erwarte. Im Unterschied zu denmeisten anderen Verantwortlichen der katalanischenSeparatismuspolitik, die sich am heutigen Donnerstag vor Gerichtgegen den Vorwurf der Rebellion verteidigen werden, hat Puigdemontnicht den Mut, für seine Überzeugung gerade zu stehen. Stattdessenwill er mit juristischen Winkelzügen verhindern, dass er von Belgienan die spanische Justiz überstellt wird. Dabei setzt er auf diezuweilen sehr komplizierten Auslieferungsverfahren in Belgien. EinUmstand, der schon mehrere baskische ETA-Terroristen vor derÜberstellung an Spanien rettete. Nicht umsonst lässt sich Puigdemontnun in Belgien von einem Anwalt vertreten, der ein Experte imAuslieferungsrecht ist und auch schon in Belgien gefassteETA-Terroristen erfolgreich verteidigte. Noch aus einem weiterenGrund hat Puigdemont das EU-Land Belgien als Zufluchtsland gewählt:Dort brodelt in Flandern ebenfalls ein Unabhängigkeitskonflikt. Dieflämischen Nationalisten, die in Belgiens Koalitionsregierung sitzen,sympathisieren unverhohlen mit Puigdemonts radikalemUnabhängigkeitsplan. Seine überstürzte Abreise aus Katalonienmarkiert übrigens das vorläufige Scheitern seiner illegalenUnabhängigkeitsfahrt - auch wenn Puigdemont nun im belgischen Exil sotut, als ob ein katalanischer Staat tatsächlich existieren würde.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell