Neue Westfälische (Bielefeld): Kampf gegen Steuerhinterziehung Eine Frage der Gerechtigkeit Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Als die NRW-Finanzverwaltung vor einigen Jahrendie erste der anonym angebotenen Steuer-CDs kaufte, gab esRiesenstreit. Ist es rechtens, das der Staat sich illegal beschaffterDaten bedient, um Steuerbetrüger zu überführen und die entgangenenSteuereinnahmen nachträglich einzutreiben? Es war einAbwägungsprozess, bei dem sich Finanzminister Norbert Walter-Borjansdafür entschied, dem Kampf gegen milliardenschwereSteuerhinterziehung Vorrang einzuräumen. Heute streitet kaum nochjemand über die Beschaffung der Steuer-CDs - zumal die Datenträgerauch dazu beigetragen haben, das wahre Ausmaß der Steuerumgehung und-hinterziehung offen zu legen. Nicht wenige Reiche in diesem Landhaben offenbar keinen Skrupel, der Allgemeinheit schweren Schadenzuzufügen. Walter-Borjans, der wegen seiner konsequenten Haltung imKampf gegen die Steuerhinterzieher anfangs von der CDU-Opposition als"Robin Hood" unter den Finanzministern verspottet wurde, empfindetlängst eine gewisse Genugtuung über diese Bezeichnung. Er will denDruck auf diejenigen, die trotz ihres Reichtums der Allgemeinheitvorenthalten, was Hunderttausende an normalen, ehrlichen Steuerzahleran den Staat abführen (müssen), weiter aufrechterhalten. Dazu gehörtauch die Drohung, weitere Datenträger zu erwerben und auszuwerten.Die ehrlichen Steuerzahler, die dafür sorgen, dass der Staat Straßenbauen, Kinderbetreuung finanzieren und mittellosen Menschen unter dieArme greifen kann, haben einen Anspruch auf ein Mindestmaß anGerechtigkeit bei der Lastenverteilung. Und das, was der "Robin Hood"aus Düsseldorf tut, ist ein wichtiger Beitrag dazu.