Neue Westfälische (Bielefeld): Kampf gegen die Staus auf den Straßen in NRW Gewaltiger Druck Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Die nervenden Staus auf vielen Fernstraßen inNordrhein-Westfalen waren einer der Sargnägel der alten rot-grünenLandesregierung. Der Opposition aus CDU und FDP war es gelungen, derdamaligen Regierung die Verantwortung dafür in die Schuhe zuschieben. Deshalb muss nun der neue Verkehrsminister Hendrik Wüst(CDU) mit einem gewaltigen Druck fertig werden und das Versprechen,die Rekordstaus in NRW zu verringern, einlösen. Doch längst ist klar,dass auch Wüst nur mit Wasser kocht. Auch er kann nur versuchen, dieEngpässe auf den Autobahnen und Bundesstraßen des Landes durchentsprechende Ausbaumaßnahmen auf lange Sicht zu beseitigen.Erforderlich sind dazu viele neue Baustellen, die zunächst einmal denVerkehr auf den Fernstraßen zusätzlich behindern. Dass dasgleichzeitig nicht weniger, sondern mehr Staus in den nächsten Jahrenbedeutet, ist auch dem neuen Verkehrsminister klar. Insofern liegender frühere NRW-Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) und derChristdemokrat Hendrik Wüst gar nicht weit auseinander. Auch Groschekstand zuletzt genügend Geld beim Bund bereit, um erforderlicheAusbaumaßnahmen zu finanzieren, auch Groschek musste vor allem dafürsorgen, dass die Projekte so schnell wie möglich realisiert werdenkönnen, um die Durststrecke, in der der Autofahrer mit mehrBaustellen und deshalb auch mehr Staus leben muss, möglichstabzukürzen. Auch bei den Bemühungen, die erforderlichen Baumaßnahmenmöglichst schnell umzusetzen, kann Wüst keine Wunder vollbringen. Erversucht, beim Baustellenmanagement mehr herauszuholen, er will mitzusätzlichem Personal die Planungszeiträume verkürzen - allesehrenwerte Versuche, denen man nur viel Erfolg wünschen kann. Doch amEnde wissen wir alle, dass nur eine Reduzierung des individuellenAutoverkehrs den Stau auf Nordrhein-Westfalens Straßen wirklichbesiegen kann. "Beseitigung der Engpässe" und "bedarfsgerechterAusbau", die Lieblingsvokabeln von Minister Wüst, sind wichtigeBausteine einer sinnvollen Verkehrspolitik. Der Kampf gegen den Stauaber wird in Wirklichkeit auf anderen Schlachtfeldern gewonnen: Nurwenn es gelingt, durch attraktive Angebote möglichst viele Autofahrerdazu zu bewegen, vom Auto auf andere Verkehrsmittel oder vom eigenenin das bereits fahrende Auto anderer umzusteigen, könnten dieVerkehrsnachrichten in den Radiosendern wieder wirklich kürzerwerden.