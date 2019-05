Neue Westfälische (Bielefeld): Jugendliche unterschätzen die Gefahr von Wasserpfeifen Shisha-Bars strenger kontrollieren Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Allein in Deutschland sterben jedes Jahr 120.000Menschen an den Folgen der Nikotinsucht. Zudem steigt die Zahl derErkrankungen, die durch das Rauchen ausgelöst werden. Vor allemKrebserkrankungen, denn das Einatmen von Tabakrauch ist die häufigsteUrsache für Krebs in Industrienationen wie Deutschland. Einfacherzusammengefasst zeigen die Bilder auf den Zigarettenschachteln imKassenbereich der Supermärkte, welche Folgen Nikotinsucht haben kann.Maßnahmen wie diese sowie Aufklärungskampagnen und die hoheBesteuerung von Tabakkonsum haben dazu geführt, dass derZigarettenkonsum seit Jahren abnimmt. Allerdings etabliert sich mitAlternativen zur Zigarette wie der Wasserpfeife eine neue Gefahr, diefür den Einzelnen lebensbedrohlich und für die Solidargemeinschaftteuer werden kann. Doch anders als bei der Zigarette wird die Gefahrvon Shishas offenbar unterschätzt. Die Studie zur Gesundheit vonKindern und Jugendlichen in Deutschland des Robert-Koch-Institutsoffenbart, wie groß die Wissenslücken in Deutschland sind. 29 Prozentder 12- bis 17-Jährigen gaben an, bereits einmal Shisha geraucht, denKonsum aber gar nicht als Rauchen wahrgenommen zu haben. Ein Drittelder gelegentlichen Shisha-Raucher und ein Achtel der regelmäßigenShisha-Raucher gaben bei der Frage zum Rauchstatus sogar an,Nichtraucher zu sein. Das oft süßliche Aroma täuscht offenbar darüberhinweg, dass Wasserpfeifen dieselben schädlichen Inhaltsstoffeenthalten wie Zigaretten und damit dieselben Risiken haben. Uminsbesondere Jugendliche vor Krankheiten zu schützen undSuchterkrankungen im Alter zu vermeiden, muss besser aufgeklärtwerden. Vor allem in der Schule müssen Jugendliche früh dafürsensibilisiert werden, dass das Rauchen von Zigaretten, Wasserpfeifenund anderen vermeintlich gesunderen Alternativen lebensbedrohlicheFolgen haben kann. Wirkung zeigen Aufklärungskampagnen aber nur, wennShishabars strenger kontrolliert werden. Denn das Geschäft mit derWasserpfeife ist schmutzig - nicht nur mit Blick auf denJugendschutz.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell