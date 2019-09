Neue Westfälische (Bielefeld): Judith Pirscher soll neue Detmolder Regierungspräsidentin werden

Bielefeld (ots) - Judith Pirscher (52), bislang Landesrätin beimLandschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster (LWL), soll neueRegierungspräsidentin in Detmold werden. Die FDP-Politiker folgtdamit, wie die Bielefeld erscheinende "Neue Westfälische"(Donnerstag-Ausgabe) berichtet, Marianne Thomann-Stahl (65), die nachErreichen der Altersgrenze im Spätherbst in den Ruhestand geht. AuchThomann-Stahl gehört der FDP an. Sie steht seit 2005 an der Spitzeder Detmolder Bezirksregierung.Pirscher, gebürtige Dortmunderin, ist Bundesvorsitzende derVereinigung lieberaler Kommunalpolitiker (VLK) und in dieser Funktionberatendes Mitglied des FDP-Bundesvorstands. In Münster ist sieaußerdem stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende. BeimLandschaftsverband Westfalen-Lippe arbeitet sie seit 2011 und leitetdort den Bau- und Liegenschaftsbetrieb und die KommunaleVersorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw).An der Spitze der fünf NRW-Regierungsbezirke stehenn damit weitervier Frauen und ein Mann. Drei der Spitzenpositionen sind von der CDUbesetzt und je eine von der SPD und der FDP.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell