Neue Westfälische (Bielefeld): Jedes EU-Land soll Uhrzeit selber festlegen Am Ende gibt es nur Verlierer Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit 2019 drücktEU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker aufs Tempo. "Die Leute wollendas, also machen wird das", sagte er, als eine Online-Befragungbekannt wurde. In dieser hatten sich 84 Prozent der Teilnehmer füreine Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. 2019 schon sollendie EU-Staaten selbst entscheiden, ob sie künftig durchgehend dieSommer- oder die Winterzeit haben wollen. Die EU will bei einem ThemaHandlungsfähigkeit und Bürgernähe zeigen, das eigentlich mit sehrviel Ruhe angegangen werden müsste. Den Aspekt, dass dieOnline-Umfrage kein ordentliches Referendum war und zudem darunterlitt, dass oft der Server die Zahl der Zugriffe gar nicht verarbeitenkonnte, erwähnen wir ebenso kurz wie die Tatsache, dass die Zahl derabgegebenen Stimmen weniger als einem Prozent der EU-Bürgerentspricht. Jetzt deutet sich an: Die baltischen Staaten wollen diedauerhafte Sommerzeit - ebenso wie BundeswirtschaftsministerAltmaier. Die Slowakei will die permanente Winterzeit, Portugal denWechsel beibehalten. Was das bedeutet, sollte gut abgewogen werden.Am Ende könnte es nur Verlierer geben und besonders einen: die EU.Das dürfte Herr Juncker kaum gewollt haben.