Neue Westfälische (Bielefeld): Jeder Zweite pendelt zum Arbeitsplatz Moderne Alternativen Vivien Tharun

Bielefeld (ots) - Zunehmende Pendlerströme belasten die Fahrendenund die Umwelt. In NRW stiegt die Zahl derer, die zum Arbeiten ineine andere Gemeinde fahren im Zeitraum von 2010 bis 2015 um 393.874Personen. Nun pendeln 4,5 Millionen Nordrhein-Westfalen an fünf odermehr Tagen in der Woche mit Zügen und Autos zum Arbeitsplatz. Wer denWeg dorthin gerne auf sich nimmt, läuft dabei weniger Gefahrpsychisch oder körperlich zu erkranken, als die Arbeitnehmer, diesich eine Wohnung in der Nähe des Jobplatzes nicht leisten können undsomit zum Pendeln gezwungen sind. Sie haben laut Studien ein erhöhtesRisiko, Schlafstörungen und Rückenschmerzen zu erleiden. Diesteigende Verkehrsdichte auf den Straßen stresst auf dem Arbeitswegzusätzlich. Der Öffentliche Personennahverkehr muss nun mit demPendeltrend mithalten. Der Schienen- und Busverkehr muss ausgebautwerden, um Straßen und Menschen zu entlasten. Aber auch modernvernetzte Arbeitgeber können einen Beitrag zur Verbesserung derPendlersituation leisten: Wer für seine Arbeit nicht mehr als dasInternet und ein Telefon braucht, sollte von zu Hause aus arbeitendürfen. In Zeiten zunehmender Digitalisierung ist das für so mancheFirma machbar. Die gesparte Fahrtzeit würde gerade Pendler mitKindern entlasten. Für diejenigen, für die das Home-Office nicht inFrage kommt, muss es einen besseren öffentlichen Verkehr geben - dennnoch mehr Straßen für noch mehr Autos mit nur einem Passagier sindkeine adäquate Lösung, sondern ökologischer Wahnsinn.