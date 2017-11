Neue Westfälische (Bielefeld): Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen Gute Zeiten, schlechte Zeiten Wolfgang Mulke, Berlin

Bielefeld (ots) - Der Wirtschaftsmotor läuft wie seit vielenJahren nicht mehr. Das ist jedoch kein Grund auszuruhen. Darin sindsich die Experten einig. An den Vorschlägen der Wirtschaftsweisen,dem Beratergremium der Bundesregierung, sind jedoch einige Zweifelangebracht. Zu den Vorschlägen der Weisen gehören Steuergeschenke andie Bürger. Eine Entlastung scheint angesichts der vollen Kassen beiBund und Ländern angemessen zu sein. Doch damit wäre gesellschaftlichnichts gewonnen. Wichtiger ist es, die Spielräume für dieZukunftssicherung zu nutzen und so zu investieren, dass Deutschlanddie anstehenden Rückschläge oder Veränderungen im weltweiten Umfeldbesser meistern kann. In guten Zeiten sollte man vorsorgen, waskonkret verstärkte Bildungsinvestitionen und die flächendeckendeDigitalisierung bedeutet. Auch könnten die Spielräume dafür genutztwerden, denjenigen zu helfen, die vom anhaltenden Aufschwung amwenigsten profitieren. Von den Steuervorschlägen der Sachverständigenprofitieren nur die, denen es schon recht gut geht. Eine Entlastunghaben jene verdient, die trotz vieler Arbeit finanziell schlechtdastehen. Die weit geöffnete Einkommensschere kann damit etwasgeschlossen werden. Das ist gut für den bröckelndengesellschaftlichen Zusammenhalt. Ebenso überflüssig ist die von denWeisen geforderte Senkung des Arbeitslosenbeitrags. Bei einemMonatsbrutto von 2.000 Euro macht das für einen Beschäftigten fünfEuro mehr in der Tasche. Da stellt sich ernsthaft die Frage, oberdieser Betrag nicht besser für Qualifizierungen oder andere Hilfenbei der Integration von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarktaufgehoben wären. Auch Letzteres wäre ein Beitrag zur Vorsorge gegensicher wiederkehrende Krisenzeiten. Bessere Chancen, sich gegen dieFolgen eines Abschwungs zu wappnen, gab es wohl nie. Im Moment gehtes einer überwiegenden Mehrheit der privaten Haushalte finanziellgut. Doch allerorten in der Gesellschaft wächst die Unsicherheit, obdies auch so bleibt. Mit einer Mahnung liegen die Wirtschaftsweisendeshalb richtig, vor allem in diesen Tagen der Regierungsbildung. Dieneue Regierung sollte nicht der Versuchung erliegen, mit teurenGeschenken ihre jeweilige Klientel zu bedienen. Gehalten hat sich andiesen Rat leider noch keine Regierung.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell