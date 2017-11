Neue Westfälische (Bielefeld): Ein Jahr US-Präsident Trump Achterbahnfahrt Dirk Hautkapp, Washington

Bielefeld (ots) - Heute vor einem Jahr begann die Achterbahnfahrt,von der sich Amerika und die Welt so schnell nicht erholen werden.Mit der Wahl des in Regierungsdingen völlig unerfahrenen UnternehmersDonald Trump hat die größte Supermacht der Erde ein Experimentbegonnen, das allmählich an die Reserven geht. Trump ist anders alsdie insgeheim von ihm bewunderten Putins, Dutertes und al-Sisis einMöchtegern-Autoritärer. Weil ihm Konzentrationsvermögen, Disziplinund Strategie fehlen, um wirklich der starke Mann zu werden, für dener sich hält. Trotzdem ist ein großer Teil des Landes, der noch keineHornhaut gegen die Trump'sche Endlosschleife aus Beleidigungen,Verdrehungen und Lügen gebildet hat, nach zehn Monaten Amtszeit, dieeinem wie Jahre vorkommen, ausgelaugt wie Triathleten im Ziel.Einzelne infame Sätze des Präsidenten, wie der, dass er seinenGegnern ach so gerne die Bundespolizei FBI und Justizminister auf denHals hetzen würden, woran ihn nur leider Gewaltenteilung undpolitische Korrektheit hinderten, wären in einem gesundengesellschaftlichen Klima Anlass für Rücktritte. Unter Trump sind sieNormalzustand. Das stumpft gefährlich ab. Welche Langzeitwirkungender Gewöhnungseffekt hat, bleibt abzuwarten. Niederlagen, gebrocheneVersprechen und Ungeheuerlichkeiten des notorischenGrenzüberschreiters Trump haben keine Konsequenzen. Mit jedemSkandal, selbst solche, die ihn allmählich in den Bereich einerStraftat rücken (Russland-Affäre), wird die Solidarität seinerKern-Anhänger noch fester. Für sie trägt nicht der Präsident dieVerantwortung für die gescheiterte Gesundheitsreform, das fehlendeInfrastruktur-Konjunkturpaket oder die ungebaute Mauer zu Mexiko.Sondern ein in Symbiose mit dem "korrupten Sumpf" von Washingtonlebender Kongress. Dort haben, zur Erinnerung, Trumps Ermächtiger,die Republikaner, das Sagen. Die rhetorische Rücksichtslosigkeit, dieImpertinenz im Auftreten, die Konfusion, die der Präsident schürt undvia Twitter in tagespolitische Geländegewinne umwandelt, stößt einestabile Zwei-Drittel-Mehrheit der Amerikaner ab. Vorboten für einenWachwechsel bei den Zwischenwahlen 2018 sind das trotzdem nicht. Dennvon einem demokratischen Revival kann keine Rede sein. Die nach demClinton-Desaster in Trümmern liegende Partei hat inhaltlich undpersonell zu wenig zu bieten. Dabei wäre nichts nötiger als einsolides Kontrast-Programm zur impulsiven Schaufenster-Politik desAmtsinhabers. Von der Hoffnung darauf, dass Trump sich selber einBein stellt, sollte sich darum heute niemand leiten lassen. Er könnte2020 sogar wiedergewählt werden.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell