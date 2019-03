Neue Westfälische (Bielefeld): Internationaler Frauentag 2019 Noch viel zu tun Heike Krüger

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Wie frau es macht, macht sie's verkehrt. Bleibtsie mit Kind und Kegel zu Hause, um sich ganz dem Nachwuchs zuwidmen, gilt sie als wenig zielstrebig, als Hausmütterchen undVerschwenderin von Ausbildungsressourcen. Gibt sie ihre Kinder fürviele Stunden am Tag in die Kita oder zur Tagesmutter (so sie denneinen Platz ergattert hat), muss sie sich bis heute gegen den Vorwurfwehren, ihre Mutterschaft wohl eher als eine von vielen abgehaktenStationen in der Vita zu begreifen. Teilzeitmütter und -berufstätigesitzen eigentlich zwischen allen Stühlen und müssen sich ihrespärliche Rentenerwartung, drohende Altersarmut und die unwürdigeAbhängigkeit vom Partner vorhalten lassen. Diese Diskussion übersiehtetwas Wesentliches: Männer, auch wenn sie Väter sind, sind ihr in derRegel nicht ausgesetzt. Sie haben aber ebenfalls schlechte Karten aufdem Arbeitsmarkt, wenn sie gerne mehr Zeit mit ihren Kindernverbringen möchten. Frauen, die im Beruf vorankommen wollen, müssensich gut überlegen, ob und wann sie eine Familie gründen. Noch immerwirkt ein Kind als Karrierehemmnis, fassen Frauen nach der Babypauseschlecht oder gar nicht mehr Fuß im alten Beruf. Dass sie dieKompetenzen einer Familienmanagerin mitbringen, wird noch nichtüberall als willkommene Zusatzqualifikation betrachtet. DieChefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Bascha Mika, legte mitihrem 2011 erschienenen Bestseller "Die Feigheit der Frauen" eineStreitschrift vor, die den Frauen wegen ihrer erlernt defensivenHaltung in Karrierefragen eine Mitschuld an der eigenen Miserezuwies. Sie prägte den anschaulichen Begriff der "gläsernen Decken",durch die die Frauen zwar neugierig schauen könnten in RichtungChefetage, die sie aber nur selten durchbrechen, um an denKonferenztischen von Politik und Wirtschaft Platz zu nehmen. Einmarkantes Bild für die Illusion von der Gleichberechtigung. MikasBefund gilt noch immer: Nach oben wird für die meisten Frauen dieLuft dünn. Doch ist es zu kurz gesprungen, die Frauen selbst dafürverantwortlich zu machen. Sie müssen kämpferischer sein als Männer,um die gläsernen Decken zu durchbrechen. Zu oft wird ihnen ihrbiologisches "Risiko", schwanger zu werden, zum Verhängnis. Zuetabliert sind männliche Seilschaften, die einander in SachenKarriere die Steigbügel halten. Noch viel zu tun also, auch 2019. Esist ein weiter Weg, bis Frauen sich weder für den einen noch denanderen Lebensentwurf rechtfertigen müssen. Für die Karrierewilligenist die Frauenquote, wenngleich eine Krücke, bislang der ehrlichereWeg. Allen anderen bietet ausgerechnet die von Ängsten begleiteteDigitalisierung der Arbeitswelt Chancen, die Lebenssphären inEinklang zu bringen. Etwa durch flexible Arbeitszeitmodelle undHomeoffice. Gleichberechtigt genutzt - als Option für Frauen wie fürMänner.