Neue Westfälische (Bielefeld): Insolvenz von Air Berlin Siechtum findet jähes Ende Wolfgang Mulke, Berlin

Bielefeld (ots) - Die Insolvenz der zweitgrößten deutschenFluggesellschaft Air Berlin kommt nur vom Zeitpunkt her überraschend.Denn noch vor wenigen Monaten hatte der Großaktionär und Finanzierdes Unternehmens, Etihad, sein finanzielles Engagement für dieBerliner noch einmal bekräftigt. Doch nun hat die arabischeFluggesellschaft sich doch für ein Ende mit Schrecken entschieden, umein Schrecken ohne Ende zu verhindern. Weit mehr als eine MilliardeEuro hat das Unternehmen aus Abu Dhabi in Berlin versenkt. Darf derStaat nun mit einem dreistelligen Millionenbetrag für das Versagenrund um Air Berlin gerade stehen? Im Moment blieb der Bundesregierungwohl keine Alternative zu einer Bürgschaft. Zehntausende Urlauberwären andernfalls nicht mehr mit dem gebuchten Flug nach Hausezurückgekommen. Das hätte kurz vor der Bundestagswahl verheerendeSchlagzeilen gegeben. Insofern ist die Hilfsaktion verständlich.Einiges spricht dafür, dass das Engagement auch wirtschaftlichvernünftig ist. Denn ganz so überraschend kann die jüngsteEntwicklung für die Regierung nicht gekommen sein. Schon imFrühsommer fühlte Air Berlin im Wirtschaftsministerium und bei denBundesländern, in denen sie ihre Unternehmenssitze hat, nach einerstaatlichen Bürgschaft vor. Der Bund hat klar gestellt, dass eineUnterstützung dieser Art nur bei einem vorliegenden Konzept für eineerfolgreiche Sanierung gewährt werden kann. Das war im Juni nochnicht der Fall. Das hat sich inzwischen geändert, glaubt man denbeteiligten Ministerien. Alles andere als ein Einstieg der Lufthansabeim früher einmal größten nationalen Konkurrenten wäre eineÜberraschung. Auf den Verlusten bleibt Etihad wohl sitzen. Auchkartellrechtliche Bedenken bei einer Übernahme sieht dasBundesverkehrsministerium nicht. Tatsächlich ist der Branchenprimusauch nach dem Ende von Air Berlin nicht allein am Markt. DieseErwägungen werden bei der Entscheidung der Bundesregierung einewichtige Rolle gespielt haben. Im Idealfall kann sowohl dieFeriensaison geordnet abgewickelt werden als auch ein großer Teil vonAir Berlin weiter bestehen. Das rechtfertigt die Hilfe, zumal derÜberbrückungskredit durch Vermögenswerte von Air Berlin abgesichertist. Die Urlauber können die Ferien weiter genießen und denBeschäftigten bleibt die Hoffnung auf einen Neuanfang.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell