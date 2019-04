Neue Westfälische (Bielefeld): Immer mehr Unternehmen flüchten aus dem Tarif Tarifpartner müssen flexibler werden Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Die Lohnungleichheit in Deutschland wächst. DieKluft zwischen armen und reichen Arbeitnehmern hat vor allem einenGrund - die sinkende Tarifbindung. Denn wenn sich Unternehmen aus demTarif verabschieden, verschlechtern sich in der Regel auch dieArbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Gewerkschaften undRegierung arbeiten deshalb an Plänen, um Arbeitgeber künftig nochhäufiger durch gesetzlichen Zwang an Tarifverträge zu binden.Allgemeinverbindlich erklärte Tarife würden dann dafür sorgen, dassauch Beschäftigte profitieren, die in nicht tarifgebundenenUnternehmen arbeiten. Doch der Ruf nach dem Staat ist gefährlich. DieTarifpolitik ohne staatliche Eingriffe ist eine Grundsäule dersozialen Marktwirtschaft. Die Zusammenarbeit der Tarifpartner ohnestaatlichen Einfluss ist wichtig für den Erfolg von Unternehmen unddie Verbesserung von Arbeitnehmerrechten. Und die im Grundgesetzverankerte Tarifautonomie sorgt dafür, dass passgenaue Lösungen fürBranchen und Betriebe entwickelt werden können, die mitallgemeinverbindlich erklärten Tarifen nicht umzusetzen sind.Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter müssen deshalb mehr dafürtun, um die Tarifflucht aufzuhalten. Es geht schließlich auch um ihreeigene Zukunft. Arbeitgeber müssen sich klar machen, dass dieKostenvorteile, die sie sich aus der Tarifflucht versprechen,trügerisch sein können. Denn insgesamt profitieren alle Unternehmenvon der Tarifbindung. Zum einen herrscht während der Vertragslaufzeitdie Friedenspflicht, die Unternehmen vor Streiks und damit verbundenAusfällen schützt. Zum anderen müssen Unternehmen nicht jedenArbeitsvertrag einzeln aushandeln, auch das spart Geld. Zudem zähltzur unternehmerischen Verantwortung auch eine faire Bezahlung, dieTarife sichern. Gewerkschaften müssen berücksichtigen, dass nicht sogut aufgestellte Unternehmen Lohnsteigerungen und andere Extras oftnicht aufbringen können. Deshalb müssen Ausnahmen in Tarifverträgenleichter umgesetzt werden können und wirtschaftliche Entwicklungenmehr beachtet werden. Beide Tarifpartner müssen mit Flexibilität aufdie Tarifflucht reagieren, um zu verhindern, dass dieLohnungleichheit weiter wächst.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell