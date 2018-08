Neue Westfälische (Bielefeld): Hohe Zustimmungswerte beflügeln die Öko-Partei Der grüne Spagat könnte gelingen Miriam Scharlibbe

Bielefeld (ots) - Grünen Politikern dürfte es im Sommer 2018 mitUmfragewerten ähnlich gehen wie vielen Deutschen mit dem Wetter. Dasextreme Hoch bringt Glücksgefühle, hat aber solch einenSeltenheitswert, dass es irritiert. Die einfache Antwort für dasFünf-Jahres-Hoch der Öko-Partei heißt Robert Habeck. Vor zwei Jahrenscheiterte er noch als Bewerber zum Spitzenkandidaten für dieBundestagswahl an Cem Özdemir. Seitdem hat der Norddeutsche fleißigBoden gut gemacht. Habeck, der die Partei seit Januar mit AnnalenaBaerbock führt, hat die Grünen aus ihrer Nische geholt, in der längstandere gewildert haben. Atomausstieg und Umweltbewusstsein sind keineAlleinstellungsmerkmale mehr. Habecks Konsequenz daraus ist radikal,mehr als einmal hat er den grünen Markenkern in Frage gestellt undneue Gedanken über Energie und Friedenssicherung zugelassen. Dasverstört manche Gründungs-Grüne, um die nun die linkeSammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht wirbt, lockt aber neue Wähleran. So lange der Tausendsassa - oder wie er sich nennt:Schriftsteller, Vater, Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender undMinister - es schafft, Linke und Konservative gleichermaßen zuumarmen, darf er den Kurs halten. Aber politische Antworten sind nieeinfach und tragen selten nur einen Namen. Zur Wahrheit gehört auch,dass die Grünen häufig von Fehlern anderer Parteien profitiert haben.Zu Beginn ihrer Geschichte waren es die vergessenen Themen, die siebesetzen konnten. Inzwischen reicht pure Untätigkeit. Bei derBundestagswahl 2017 konnten sie ihr Ergebnis von 2013 übertreffen.8,9 Prozent waren aber weniger eine Belohnung für den eigenenWahlkampf, eher die Folge noch schlechterer Kampagnen von Union undSPD. Umso erstaunlicher ist es, dass die Grünen nicht einfach sitzengeblieben sind. Sie wollen eben endlich wieder regieren. Das habenschon die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen gezeigt. Die Rechnungkönnte aufgehen - vorausgesetzt, Habeck und Baerbock schaffen es,mehr neue Anhänger zu gewinnen, als alte zu verprellen. Allerdingsist der Weg noch weit. Das letzte Mal, als die Partei in Umfragen 15Prozent schaffte, war vor der Bundestagswahl im Mai 2013. Vier Monatespäter bekam sie dennoch nur 8,4 Prozent. Grüne Kandidaten und Ideenkonnten immer Sympathien gewinnen, am Wahltag ist das Vertrauen indie Regierungsfähigkeit der inzwischen kleinsten Bundestagsfraktionaber nicht groß genug. Dieses Vertrauen muss sich auch ein RobertHabeck erst noch erarbeiten.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell