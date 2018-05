Neue Westfälische (Bielefeld): Höhere Bußgelder für Zweite-Reihe-Parker Andere Lösungen gefragt Stefan Boes

Bielefeld (ots) - Es ist ein sinnvolles Ziel der Verkehrsminister,die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Mit einem höherenBußgeld für Zweite-Reihe-Parker löst man aber gar nichts. Geht es umkrasses Fehlversagen am Steuer - Drängeln, Rasen, Gaffen,Handynutzung - ist es richtig, empfindlich zu bestrafen. Parken inzweiter Reihe fällt aber nur in diese Kategorie, wenn Fahrerbeispielsweise auf Radwegen halten, Zufahrten für Rettungswagenblockieren oder Parkplätze für Menschen mit Behinderung versperren.In diesen Fällen ist ein höheres Bußgeld angemessen, weil es demEigensinn und der Rücksichtslosigkeit der sonst unbelehrbarenAutofahrer entgegenwirkt. Ansonsten ist das Parken in zweiter Reiheeine unerlaubte, aber aus Sicht von Lieferanten nachvollziehbareReaktion auf fehlenden Parkraum und zugeparkte Ladezonen. Will manjetzt die Paketzusteller bestrafen, weil es der Politik auf Bundes-wie auf kommunaler Ebene nicht gelingt, dem Problem der verstopftenInnenstädte zu begegnen? Es braucht hier umfassendere Lösungen. DieDiskussion um Bußgelder sollte nicht davon ablenken, dass dieVerkehrssituation in vielen Städten - auch in OWL - unbefriedigendist. Es braucht eine bessere Infrastruktur für den Radverkehr undeine Aufwertung des öffentlichen Nahverkehrs. Aber auch das Ausmaßdes Paketversands ist aus Verkehrs- wie aus ökologischer Sicht einProblem. Abholstationen in der Nähe könnten eine Lösung sein - fallsder Konsument dieses Maß von Unbequemlichkeit bereit ist hinzunehmen.Zumal dann, wenn er vor der Abholstation nicht mehr in zweiter Reiheparken darf. Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell