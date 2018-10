Neue Westfälische (Bielefeld): Handys an Schulen Ab in den Schrank damit Martin Krause

Bielefeld (ots) - Knapp drei Viertel der Deutschen glauben, dassSmartphones der Entwicklung junger Menschen schaden. Das illustriertdie verbreitete Skepsis gegenüber der technischen Entwicklung. DochSmartphones in Kinderhänden sind freilich ein Faktum. Die Dosisallerdings könnte durch ein Handyverbot an Schulen begrenzt werden.86 Prozent der Deutschen wollen es so: Wenn das Umfrageergebnis einerÜberprüfung standhält, wäre dies schon fast ein Handlungsauftrag fürdie Politik. Und ja, ein Verbot könnte hilfreich sein. Die meistenSchulen verbannen das Handy ohnehin weitgehend aus dem Unterricht -sie müssten sich künftig nicht mehr dafür rechtfertigen. Es machtSinn, Klassenzimmer zu mobilfunkfreien Zonen zu machen. Es entstehengeschützte Reservate, damit Schüler und Lehrer sich aufeinander - undaufs Lernen - konzentrieren können. Handys gehören in derUnterrichtszeit auch nicht in Schultaschen, sondern in abschließbareSchränke. Damit wirklich Ruhe ist. Dass ein totales Handyverbot inSchulen unrealistisch ist, liegt aber nicht an einer fatalen Suchtder Schüler. Nein, die Geräte dienen auch der Erziehung undKontrolle. Gestresste Eltern setzen damit Weisungen ab wie "HeuteEssen bei Oma". Sie werden darauf nicht verzichten.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell