Neue Westfälische (Bielefeld): Hambacher Forst: NRW-Innenminister Reul (CDU) sieht Polizei für Konflikte gerüstet

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Mit Blick auf die Absicherung dergeplanten Rodung des Hambacher Waldes sieht NRW-Innenminister HerbertReul (CDU) die Polizei gut aufgestellt. In einem Gespräch mit der inBielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagausgabe) sagteReul, die nordrhein-westfälische Polizei habe "jahrzehntelangeErfahrung damit, auch mehrere Großeinsätze parallel zu bewältigen".Das zeigten schon die Spieltage der Fußball-Bundesliga. DieNRW-Polizei werde "auch bei einem möglichen Einsatz im HambacherForst die öffentliche Sicherheit im ganzen Land gewährleisten". Daszuständige Präsidium Aachen entwickelt derzeit eine Konzept für einenmöglichen Einsatz gegen gewaltbereite Aktivisten am Tagebau Hambach.In der politischen Auseinandersetzung über die Zukunft des vomEnergiekonzern RWE betriebenen Braunkohletagebaus stehe die Polizei"weder auf der Seite der Braunkohlebefürworter noch auf der Seite derBraunkohlegegner", so der CDU-Politiker. Friedlicher Protest vonKohlegegnern "wird von der Polizei nicht verhindert, sondern sogargeschützt". Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP),Michael Mertens, hatte vor einer Eskalation am Tagebau gewarnt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell