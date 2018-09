Neue Westfälische (Bielefeld): Grüne Haßelmann empört über Seehofer-Äußerung

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Britta Haßelmann, ersteparlamentarische Geschäftsführerin der grünen Bundestagsfraktion, hatBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für seine Äußerungen überMigranten scharf angegriffen. "So eine Art von Spaltung zu betreiben,finde ich einen Skandal", sagte Haßelmann der in Bielefelderscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Freitagausgabe). Essei untragbar, dass ein Heimat- und Integrationsminister dieMigranten pauschal als "Mutter aller Probleme" bezeichne. "In unseremLand leben 19 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund, dassind 23,6 Prozent der Bevölkerung", unterstrich die BielefelderBundestagsabgeordnete.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell