Neue Westfälische (Bielefeld): Gewaltforscher Zick: Chance zur Aufarbeitung der Konflikte in Fußballstadien darf nicht vergeben werden

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Bielefelder GewaltforscherAndreas Zick begrüßt das Dialogangebot des DFB gegenüberUltrafangruppen, um Ausschreitungen in den Fußballstadieneinzudämmen. "Das Dialogangebot ist richtig, weil es kein einfachesGesprächsangebot ist, sondern mit einem ersten Schritt verbunden ist,dem Verzicht auf Kollektivstrafen", sagte Zick der in Bielefelderscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Donnerstagausgabe).Dieses Vorgehen baue Misstrauen ab. Der Leiter des Instituts fürSozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeldverweist darauf, dass die Erfahrungen mit Gewalt in deutschenFußballstadien lang seien. "Insofern eröffnet sich jetzt eine neueChance, die man angesichts der Vorgeschichte nicht vergeben darf",fordert Zick. Der neue Dialog "sollte mit professioneller undkompetenter Hilfe von außen moderiert werden". Es müsse "eine genaueAnalyse her, was hinter den Konflikten steckt und wo positiveMöglichkeiten der Selbstregulation liegen", so Zick.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell