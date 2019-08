Neue Westfälische (Bielefeld): Gesundheitsminister Spahn ignoriert ein Grundsatzurteil Die Politik verhindert Sterbehilfe Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Der Einzelne ist am Lebensende und bei schwererKrankheit auf die Achtung und den Schutz seiner Autonomie angewiesen.Mit diesen Worten begründen die Richter am Bundesverwaltungsgericht2017 ihr Grundsatzurteil. Demnach darf der Staat Todkranken inextremen Notlagen nicht die Möglichkeit zur Selbsttötung verwehren,weil Menschen ein Grundrecht darauf haben, selbst zu bestimmen, wieund wann sie ihr Leben beenden möchten. Umgesetzt wird das Urteiljedoch nicht, auf Wunsch von Gesundheitsminister Jens Spahn. Spahnsetzt sich über ein höchstrichterliches Urteil hinweg, indem er miteiner Weisung verhindert, dass das Bundesinstitut für ArzneimittelAnträge von Todkranken auf Medikamente zur Selbsttötung ergebnisoffenprüft. Stattdessen wird pauschal abgelehnt, obwohl das Institut alleAnträge individuell und aufwendig prüft. Damit wird Todkranken nichtnur die Möglichkeit zur Selbsttötung verwehrt, sie werden auch zumNarren gehalten, wenn ihnen versichert wird, dass alle Anträgeindividuell geprüft werden. In den letzten Wochen vor ihrem Tod holenBetroffene Gutachten von Ärzten ein, in der Hoffnung, vielleicht dochnoch die Möglichkeit zu erhalten, selbst zu bestimmen, wann, wie undwo sie sterben können. Eine unerträgliche Praxis für Betroffene undihre Angehörigen. Der verstorbene CDU-Politiker und frühereGeneralsekretär Peter Hintze brachte das Thema im Streit um dieSterbehilfe im Bundestag auf den Punkt: Es kann keinesfalls Aufgabeder Politik sein, verzweifelten Menschen als letzten Ausweg nur zulassen, sich vor einen Zug zu stürzen. Am Ende der Diskussion steht2015 das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe. Da aber der Begriffgeschäftsmäßig juristisch auch Wiederholungen beinhaltet, sorgt derKompromiss vor allem für Unsicherheit zu Lasten von Ärzten undPatienten. Kritiker verweisen dann stets auf die Palliativmedizin,doch nicht alle Patienten erleben beispielsweise die Methode desSterbefastens als würdevoll. Ein ALS-Patient erlebt den freiwilligenVerzicht von Essen und Trinken als unzumutbar und unwürdig. Trotzdemverzichtet der 78-Jährige sechs Tage lang auf jegliche Nahrung undverweigert sogar Wasser zur Tabletteneinnahme, um seinen Sterbewunschumzusetzen. Nun bleibt Todkranken in Deutschland nur zu hoffen, dassdas Bundesverfassungsgericht wieder für mehr Sicherheit sorgt.Sterbehilfe juristisch zu regeln ist heikel, aber dringend nötig,damit sich die Bundesregierung nicht noch länger überhöchstrichterliche Urteile hinwegsetzt. Doch sicher ist auch vor demUrteil: Todkranke brauchen keine staatliche Bevormundung, sondernoffene und empathische Ärzte, die ihr Anliegen kritisch prüfen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell