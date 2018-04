Neue Westfälische (Bielefeld): Gesetzentwurf zu Krankenkassenbeiträgen Die Wahl hat nur der Versicherte Martin Fröhlich

Bielefeld (ots) - Der CDU-Gesundheitsminister kündigt an, eineForderung aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Eine Forderung, dieMillionen Krankenversicherten eine Entlastung bringt und vomKoalitionspartner SPD stammt. Prompt kassiert Spahn reichlich Kritik.Verkehrte Welt? Nur auf den ersten Blick, denn die Kritik richtetsich nicht gegen die Rückkehr zur Parität zwischen Arbeitgeber undArbeitnehmer. Auch nicht gegen die Senkung des Mindestbeitrags. Esist der Rest im Gesetzentwurf, der für Diskussionen sorgt. DerMinister prescht mit einem Frontalangriff vor: Die hohen Überschüsseder Kassen 2017 nimmt er zum Anlass, um sie zum Teilabbau derFinanzreserven zu zwingen. Das Geld soll an die Versichertenzurückfließen. Der Vorstoß klingt logisch, springt aber zu kurz. Dennauf die Kassen kommen durch Gesetze von Spahns Vorgänger HermannGröhe höhere Kosten zu. Bis sich diese Wirkung entfaltet, mag es nochetwas dauern, doch Beitragsanpassungen sollten lang- oder mindestensmittelfristig wirken. Eine Stadt senkt auch nicht sofort die Grund-und Gewerbesteuer, wenn ein Haushaltsjahr besser als erwartet endet.Natürlich muss eine Krankenkasse nicht Geld horten - zumal in Zeitender Strafzinsen. Doch sie sollte überlegen, ob sie das Geld nicht imnächsten oder übernächsten Jahr benötigt. Zumal sich eine Schieflageim System zeigt: einige Kassen erzielen hohe Überschüsse, andereschaffen es gerade in die schwarzen Zahlen. Die Gründe liegen nichtnur im Management. Eine Rolle spielen regionale Besonderheiten (einehohe Arzt- und Krankenhausdichte erhöht die Kosten). DerRisikostrukturausgleich bei der Bemessung der Gelder aus demGesundheitsfonds muss reformiert werden. Spahns Entwurf hat guteAnsätze. Die Halbierung des Mindestbeitrags für freiwilligversicherte Selbstständige schließt eine schmerzhafte Lücke. VieleKleinunternehmer wurden hart erwischt, wenn sie zu viel verdienten,um in der Familienversicherung ihrer Partner zu bleiben, aber zuwenig, um sich freiwillig zu versichern. Bleibt noch der Blick aufdie echte Parität, die künftig auch für den Zusatzbeitrag gilt. AusSicht der Arbeitnehmer eine Entlastung. Allerdings stellt sich fürArbeitgeber die Frage, bei welcher Kasse ihre Beschäftigten sind,denn die Höhe des Zusatzbeitrages wirkt sich künftig auf dieLohnkosten aus. Man könnte versucht sein, Mitarbeiter zum Wechsel ineine günstige Kasse zu bewegen. Doch das ist nicht erlaubt. Die Wahlder Krankenkasse obliegt allein dem Versicherten und das muss auch sobleiben.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell