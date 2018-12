Neue Westfälische (Bielefeld): Gerry Weber Open Die Krise zieht Kreise Andrea Frühauf

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Bielefeld (ots) - Ein Konzern, der so sehr um das Überleben kämpftwie der Modemacher Gerry Weber, kann nicht gleichzeitig alsgroßzügiger Sponsor auftreten. Dafür fehlt das Geld. Und diekreditgebenden Banken, die dem Unternehmen bereits 31 Millionen Eurostundeten, würden nicht mehr mitspielen. Sie wollen wie die AktionäreSignale sehen, die ihnen Anlass zur Hoffnung auf künftigenUnternehmenserfolg geben. Tennisfans hatten es längst befürchtet,dass Gerry Weber sich auch als Hauptsponsor der Gerry Weber Openzurückziehen könnte, nachdem der Firmengründer seine finanzielleUnterstützung bei Arminia Bielefeld einstellte und der Konzern auchnicht mehr Blau-Weiß Halle sponsert. So ist neben dem Modekonzernauch die Zukunft des Tennisturniers bedroht. Zwar läuft der Vertragnoch drei Jahre bis Ende 2022. Aber spätestens bis dahin muss einneuer Hauptsponsor gefunden sein, womit das Turnier auch einenanderen Namen erhalten könnte. Etwa "Gazprom Open", wie manch einerzynisch unkt. Dass Gerry Weber so schnell wieder auf die Beine kommt,um vier Millionen Euro zu spenden, darauf deutet derzeit wenig hin.Die ganze Modebranche kriselt. Selbst die Beschäftigten, die jetzt umihr Weihnachtsgeld kämpfen, fürchten um den Fortbestand des namhaftenTennisturniers. Schließlich erhielten sie früher als Goodie mancheEintrittskarte geschenkt und genossen die Sportevents. Gerry Weberwurde lange wie ein Familienunternehmen geführt, bei dem vieles trotzseparater Gesellschaften doch irgendwie miteinander verflochten ist,der Modekonzern, das Tennisturnier, die Hotels. Der ehrgeizigeGründer Gerhard Weber war zwar schwierig im Umgang und hörte nur beiguter Laune auf den Rat der Mitarbeiter, wie es heißt. Aber seineZielstrebigkeit zahlte sich lange aus. Mitarbeiter hätten ihmvertraut, sagen Arbeitnehmervertreter. Doch er verlor das Maß,eröffnete zu viele Filialen. Am Ende steht auch die Zukunft desTennisturniers auf dem Spiel - und der Region droht der Verlust einesHighlights.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell