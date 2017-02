Neue Westfälische (Bielefeld): Geplanter Wahlkampfauftritt von Erdogan in Deutschland Im Zweifel reden lassen Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Schon allein die Vorstellung ist nur schwer zuertragen, aber man muss wohl davon ausgehen, dass sich der türkischePräsident Recep Tayyip Erdogan die Chance nicht nehmen lässt:Irgendwann im März wird er voraussichtlich wieder in einer der großennordrhein-westfälischen Veranstaltungshallen auftauchen, um ingewohnter paternalistischer Art für die Verfassungsänderung in derTürkei zu trommeln. Er dürfte seinen Gastauftritt unter dem Gejohleseiner Gefolgschaft zu einer Machtdemonstration gegenüber derBundesregierung erheben, europäische Journalisten als Lügnerhinstellen und Verschwörungstheorien verbreiten, von Feinden derTürkei schwadronieren, von düsteren fremden Mächten. Käme es so, wäredies nach dem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten BinaliYildirim im Ruhrgebiet bereits der zweite Affront innerhalb kurzerZeit. In der Veranstaltung in Oberhausen vorige Woche sehen einigeden Auftakt in den türkischen Wahlkampf. Vor der großen Show habenSicherheitsleute deutsche Reporter an der Tür abgewiesen, weil sieauf roten Listen standen - mutmaßlich im Auftrag der UnionEuropäisch-Türkischer Demokraten, kurz UETD, die Yildirim eingeladenhat, und die sich sonst als Versöhnerin gibt. Nun fragen sich hiesigePolitiker, ob und inwiefern sich ein Besuch des türkischenStaatschefs Erdogan bei seinen Freunden von der UETD verhindernlässt. Rechtlich stünde man da auf ziemlich dünnem Eis. Überhaupt istes zweifelhaft, ob ein juristischer Kniff, der womöglich zu einemAuftrittsverbot des Autokraten aus Ankara führen würde, so ratsamwäre. In Deutschland gibt es viele junge Deutsch-Türken in zweiter,dritter Generation, die jahrelang mit Politik nichts am Hut hatten,kaum Türkisch sprechen - und sich plötzlich von Erdogan mitreißenlassen. Häufig fühlen sie sich bei uns mit ihren Fragen kaum ernstgenommen, mitunter fehlt ihnen die Aussicht auf ein gutes Leben.Erdogan setzt ganz auf Polarisierung: wir gegen die. Verhindert manseinen Auftritt, zieht er sich in seine Paraderolle des in die EckeGedrängten zurück. So liefen nur noch mehr Menschen in seine Arme.Den Gefallen sollte man ihm nicht tun.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell