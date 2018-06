Neue Westfälische (Bielefeld): Generationswechsel an der Spitze der NRW-SPD Mit junger Spitze zu alter Stärke Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Nicht einmal 40 Jahre alt ist das Team um denneuen Vorsitzenden Sebastian Hartmann an der Spitze der NRW-SPD imDurchschnitt. Mit der "alten" NRW-SPD unter Ex-MinisterpräsidentinHannelore Kraft hat die neue Parteiführung nicht mehr viel zu tun.Geradezu sinnbildlich ist, dass der Name der früherenLandesvorsitzenden, die dem Parteitag fernblieb, nicht ein einzigesMal erwähnt wurde. Nur drei der jetzt gewählten achtgeschäftsführenden Vorstandsmitglieder gehörten zuvor derParteispitze an: Die Gütersloherin Elvan Korkmaz, derLandtagsabgeordnete Marc Herter und der frühere Generalsekretär AndréStinka, der jetzt Schatzmeister ist. Er ist mit 52 Jahren der Seniorder Truppe. Die nach der katastrophalen Niederlage der SPD bei derLandtagswahl 2017 gebotene personelle Erneuerung ist erfolgt. MitSebastian Hartmann ist ein unverbrauchtes Gesicht an die Spitzegetreten. Mit seiner angriffslustigen Rede hat er die Partei zwarnicht von den Sitzen gerissen, aber sein Auftritt war besser alsKritiker erwartet hatten. Hartmann will die NRW-SPD als linkeFortschrittspartei in einer sich immer mehr digitalisierenden Weltpositionieren. Deshalb redet er nicht nur von Sozialpolitik, sondernauch von schnellem Internet und moderner Mobilität. Doch wenn die SPDzu alter Stärke zurückfinden will, muss mehr passieren. Sie muss ihrteils verstaubtes Image ablegen und das vielleicht höchste Gut derDemokratie zurückgewinnen: Glaubwürdigkeit. Anders ausgedrückt: Siemuss überall da, wo sie politische Verantwortung übernehmen kann,tun, was sie vorher gesagt hat.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell