Neue Westfälische (Bielefeld): Gehaltsaffäre um Polizeigewerkschafter Wendt Hardliner mit Doppelmoral Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Für seine Law-and-Order-Sprüche ist der Chef derDeutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, bestens bekannt. Auchfür aggressive Töne gegen Flüchtlinge war sich der Duisburger zuletztnicht zu schade. Sein Lieblingsthema aber war, dass die Polizei vonder Politik geradezu kaputtgespart werde. An sich selbst allerdingshat der Mann an der Spitze der kleineren der beidenPolizeigewerkschaften offenbar nicht gespart. Jedenfalls ließ er essich gefallen, dass er neben der Aufwandsentschädigung seinerGewerkschaft auch Beamtensold als Polizist bekam, obwohl er seitlangem nicht mehr als Polizist arbeitet. Dass derGewerkschaftsvorstand behauptet, der Vorsitzende habe, Landessold undGewerkschaftsgeld zusammengerechnet, nicht mehr als einHauptkommissar erhalten, ändert nichts an der Doppelbezahlung, dieWendt - und das verschlimmert die Sache noch - zunächst auch nochverheimlichen wollte. Allein deshalb schon ist er an der Spitze der94.000 Mitglieder der Polizeigewerkschaft nicht mehr haltbar. Geldvom Arbeitgeber steht normalerweise nur freigestellten Betriebs- oderPersonalräten zu. Das aber war Wendt nie, sondern immer nurGewerkschaftler. Und die müssen ausschließlich von der Gewerkschaftbezahlt werden. Das ist auch richtig so. Andernfalls könnte es zuInteressenkonflikten kommen. Fragen muss sich auch Innenminister RalfJäger, oberster Dienstherr von Wendt, gefallen lassen. Ist dieBesoldung des Gewerkschaftschef Wendt, und offenbar auch noch andererPolizeigewerkschaftler, vielleicht sogar rechtswidrig? Mit welcherBerechtigung werden die Chefs der kleineren Polizeigewerkschaft vomLand mit einem "Sold" gefördert, während der Chef der doppelt sogroßen Gewerkschaft der Polizei (GdP) von seiner Organisation selbstbezahlt werden muss?