Neue Westfälische (Bielefeld): Gabriel-Reise nach Ankara Incirlik-Konflikt endet in der Sackgasse Marina Kormbaki

Bielefeld (ots) - Angela Merkel konnte Recep Tayyip Erdogan keineBesuchserlaubnis für die im Südosten der Türkei stationiertenBundeswehrsoldaten abtrotzen. Die Kanzlerin hatte beim BrüsselerNato-Gipfel, als ihr die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen vor Augenstand, Erdogan ein Treffen der Außenminister vorgeschlagen. Es warsehr unwahrscheinlich, dass Sigmar Gabriel jener Verhandlungserfolgzuteilwürde, der Merkel nicht vergönnt war. UnüberbrückbareDifferenzen trennen Ankara und Berlin, unvereinbar sind zahlreicheForderungen. Unversöhnlich stehen sich die zwei Nato-Staaten auch imFall des Journalisten Deniz Yücel und weiterer deutscher Staatsbürgergegenüber, die wegen angeblicher Terrorabsichten in türkischenGefängnissen einsitzen. Gabriel hat recht, wenn er dasdeutsch-türkische Verhältnis in einer Sackgasse verortet. Und dochist ein Ausweg möglich. Denn mit dem sich nun abzeichnenden Abzug derBundeswehr aus Incirlik könnte ein Wendemanöver eingeleitet werden.Ein zentraler Streitpunkt wäre ausgeräumt - und daran haben beideSeiten ein Interesse. Die Türkei sucht die engere wirtschaftlicheAnbindung an die EU. Berlin und Brüssel wiederum ist sehr darangelegen, dass Ankara nicht weiter abdriftet und sein Heil in Moskausucht. Geostrategisch ist die Türkei unverzichtbar - und allem Streitzum Trotz funktioniert ja in vielem die Zusammenarbeit. Amsüdtürkischen Stützpunkt Konya beispielsweise gehen deutscheNato-Soldaten unbehelligt von Besuchsverboten ihrer Arbeit nach. Undauch das Flüchtlingsabkommen steht nicht infrage - es war kaum Themabei Gabriels Visite in Ankara. Es gibt also durchaus noch Konsenszwischen Berlin und Ankara. Darauf ließe sich aufbauen.