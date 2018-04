Neue Westfälische (Bielefeld): Früherer Landesrabbiner Brandt kritisiert Bertelsmann-Tochter BMG

Bielefeld (ots) - Der frühere Landesrabbiner von Westfalen-Lippe,Henry Brandt, hat in der Debatte um den neu aufbrandendenAntisemitismus zu Gelassenheit gemahnt. In dem "Getöse" deröffentlichen Diskussion gehe manchmal unter, dass Juden inDeutschland heute gut leben könnten, sagte Brandt der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Montagsausgabe): "Als Jude weißund fühle ich, dass wir viele Freunde haben und dass heute dieGesamtreaktion der Gesellschaft eine andere ist und wäre als in denunsäglichen Jahren der 30er. Das ist nicht das gleichegesellschaftliche Klima." Gleichwohl müsse auf antisemitischeVorfälle insbesondere an Schulen deutlich und mit "Null Toleranz"reagiert werden. Die Tatsache, dass der Musikpreis Echo an die RapperKollegah und Farid Bang verliehen wurde, nannte der Rabbiner"unsäglich": Die Auszeichnung signalisiere, "dass man die Würdeanderer Menschen mit Füßen treten darf und das dann als Kunstbemäntelt." Dass die Bertelsmann-Tochter BMG die Zusammenarbeit mitden Musikern erst nach öffentlichem Druck auf Eis gelegt hat, zeugtlaut Brandt von der "Einsicht des Feiglings".Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell