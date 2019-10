Neue Westfälische (Bielefeld): Friedensnobelpreis Weise Entscheidung Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Nein, es ist nicht alles gut in Äthiopien.Armut, hohe Arbeitslosigkeit, Korruption und zahlreiche ethnischeKonflikte bestimmen den Alltag. Das Land am Horn von Afrika mit 100Millionen Einwohnern hat noch einen weiten Weg vor sich. Deshalb istes eine weise Entscheidung des Nobel-Komitees, dem äthiopischenMinisterpräsidenten Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis 2019 zuverleihen. Die hohe Auszeichnung soll, wie schon häufiger in ihrerGeschichte, einerseits bereits geleistete Friedensbemühungenwertschätzen und andererseits Mut für den weiteren Weg machen. Es istgut, dass in diesem Jahr nicht irgend eine supranationale Behörde wiedie EU oder die UNO ausgezeichnet wurde und auch nicht Greta Thunbergfür ihre Klimaschutz-Aktivitäten. Nicht von Megathemen, die oft imAllgemeinen und Vagen bleiben, ließ sich die Jury in diesem Jahrbeeindrucken, sondern von konkreten Reformen, Entscheidungen undHandlungen vor Ort, die dazu führten und führen, dass Menschen einbesseres und friedlicheres Leben führen können. Da ist Abiy Ahmedgenau der Richtige. Er ringt in seinem Land an zwei Fronten umFrieden und Fortschritt. Nach außen hat er mit dem NachbarlandEritrea Frieden geschlossen. Und so den Rücken frei bekommen, um inÄthiopien einen unerwarteten Reformprozess anzustoßen: Tausendepolitische Gefangene wurden freigelassen, Frauen an der Regierungbeteiligt, Korruption bekämpft und alte Kader ausgeschaltet. Wieeinst Michail Gorbatschow, kommt auch Abiy aus dem altendiktatorischen System seines Landes. Niemand hatte ihm diesenPolitik-Wechsel zugetraut und doch hat er das Ruder herumgerissen.Und natürlich hat er Feinde. Wie auch Gorbatschow muss er sich gegenviele Mitglieder der bisherigen Eliten und Reformverliererverteidigen. Der Friedensnobelpreis sollte deshalb für die Länder desreichen Westens Signal sein, ihn und sein Land zu unterstützen. Auchwenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in diesem Jahr Äthiopienbesucht hat, könnte auch Deutschland mehr tun. EinTwitter-Glückwunsch von Außenminister Heiko Maas ist zu wenig. Denn:Nur wenn solche Entwicklungen wie in Addis Abeba auch in anderenRegionen Afrikas Einzug halten, werden Fluchtursachen verringert.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell