Neue Westfälische (Bielefeld): Frankreichs Präsident legt seinen Plan für Europa vor Macron führt Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Nun steht es 2:0. Für Frankreich. Zum zweitenMal nach seiner Europarede im Herbst 2017 an der Sorbonne legtFrankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Ideen für eine Erneuerungdes europäischen Versprechens von Frieden und Wohlstand vor. Darinsind viele wichtige Details enthalten. Die Verstärkung derwirtschaftlichen Zusammenarbeit der - noch - 28 EU-Mitglieder tauchtdort ebenso auf wie die Idee einer Europäischen Klimabank zurFörderung des ökologischen Wandels. Der Schutz der Grenzen ist ihm sowichtig wie die soziale Grundsicherung. Mindestlohn,Wettbewerbspolitik, Datenschutz und die Verteidigung europäischerInteressen und Werte gegen USA und China - alle Themen arbeitetMacron in einem Autorenbeitrag für Zeitungen in allen 28Mitgliedsländern der EU ab. Zum ersten Mal seit langem übernimmt einpolitischer Führer der Union wieder Verantwortung für dieStabilisierung der EU-Zukunft. Er tut dies als Bekenntnis gegen dieimmer gefährlicher werdende Positionierung der europaskeptischen biseuropafeindlichen Kräfte vor allem auf der nationalistischen Seiteder Politik. Das ist gut. Denn die Gefahr des europäischenNiedergangs war vielleicht nie so groß wie heute. Macron hat nicht inallen Fragen eine mehrheitsfähige oder gar beschlussfähige Lösungparat. Aber er will sie - er zeigt Haltung und vertritt sie offensiv.Er führt. Das macht seine aktuelle Stärke aus. Deutschland dagegenführt nicht. Über Jahre waren Bundesregierungen Treiber desEinigungsprozesses in Europa. Auch wenn Union und SPD darüberstritten, ob die EU eher ein Staatenbund oder ein Bundesstaat seinsollte - eine Rückkehr zum mit Kriegsgefahr belegten Nationalismuswollten beide nicht. Aber heute führt Deutschland nicht mehr. Das istdie große Schwäche. Macron liegt richtig. Aber ohne Deutschlandreicht es nicht. Die Politik in Berlin muss sich offensiv zu ihm, zuEuropa bekennen. Viel Zeit bleibt nicht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell