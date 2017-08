Neue Westfälische (Bielefeld): Flugchaos trifft 360 Passagiere

Bielefeld (ots) - Flugchaos trifft 360 PassagierePaderborn/Paris. 360 Urlauber vor allem aus NRW sitzen kurz vorFerienende wegen eines defekten Flugzeugs fest. Das meldet dieBielefelder Tageszeitung Neue Westfälische (Freitagausgabe). 180Passagiere einer Maschine der Fluglinie Small Planet Airlines, die amMittwoch Nachmittag von Paderborn nach Gran Canaria gestartet waren,warten in Paris auf ihren Weiterflug. Das Flugzeug musste wegentechnischer Probleme den Flug nach Las Palmas abbrechen und in Parisauf dem Flughafen Charles de Gaulle landen. Die Passagiere wurdenzunächst in Hotels untergebracht. Anfangs hieß es, der Flug werde amDonnerstagmorgen um 5.30 Uhr fortgesetzt. Mitten in der Nacht wurdeer auf 14 Uhr verschoben. Neuer Termin ist nun Freitagmorgen, 5 Uhr.Dann hätten die Urlauber rund 36 Stunden gewartet. 180 weiterePassagiere, die von Las Palmas mit derselben Maschine zurückfliegensollten, harren ebenfalls aus. Ihr Rückflug soll nun am Freitag um 9Uhr starten - 38,5 Stunden verspätet. Laut Airline wird der Airbus inParis repariert. Unbestätigten Informationen zufolge handelt es sichum ein Hydraulikproblem. Small Planet bietet in Paderborn jedenMittwoch einen Charterflug auf die Kanaren an.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell