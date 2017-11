Neue Westfälische (Bielefeld): Finanzieller Druck auf NRW-Studierende wächst Bildungsgerechtigkeit kostet Geld Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Die Sozialerhebung der Studierendenwerke in NRWenthält viele Daten, die ermutigen. Ein Beispiel: Imbevölkerungsreichsten Bundesland stammen 52 Prozent der Studierendenaus einem nicht-akademischen Elternhaus, viel mehr als aufBundesebene. Dort liegt die Quote der sogenannten Bildungsaufsteigerbei nur 48 Prozent. Doch andere Daten zeigen, dass die Politik hartdaran arbeiten muss, dass dieser positive Trend auch erhalten bleibt.Denn es wird für viele Studierende immer schwieriger, die steigendenKosten für den eigenen Lebensunterhalt zu decken. Durchschnittlich333 Euro pro Monat zahlen sie in NRW für ihre Miete, doch dieBAföG-Pauschale sieht lediglich einen Satz von 250 Euro für dasWohnen vor. Hier muss die Politik dringend ansetzen und dieFörderrichtlinien den realen Erfordernissen anpassen. DieBildungsgerechtigkeit, auf die wir in Deutschland zu Recht so stolzsind, kostet Geld. Der Staat muss bereit sein, für dieseZukunftsinvestition das nötige Geld in die Hand zu nehmen. UnsereGesellschaft profitiert davon, wenn weiterhin ein knappes Viertel derStudierenden einen Migrationshintergrund hat - junge Menschen, diebesonders von BAföG-Leistungen profitieren. Wir können es uns nichtleisten, dieses Wissenspotenzial ungenutzt zu lassen. 70 Prozent derStudierenden geben an, dass sie keinen Auslandsaufenthalt planen,weil sie daran durch finanzielle Mehrbelastung gehindert werden.Horizonterweiterung ist in Zeiten nationalistischer Umtriebe wichtig.Sie darf am Geld nicht scheitern.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell