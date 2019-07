Neue Westfälische (Bielefeld): Familienstreit bei Tönnies flammt neu auf

Bielefeld (ots) - Bielefeld/Rheda-Wiedenbrück. Der jahrelangeStreit zwischen Clemens Tönnies, dem 63-jährigen Chef desFleischkonzerns Tönnies, und seinem Neffen Robert (41) ist wieder mitvoller Wucht entbrannt. Robert Tönnies, der mit 50 Prozent am Konzernbeteiligte jüngere Sohn des 1994 verstorbenen UnternehmensgründersBernd Tönnies, geht mit einer Einstweiligen Verfügung gegen die imJuni vom größten deutschen Schlachtkonzern verkündete Übernahme vonzwei Werken des schweizerischen Wurstwarenherstellers Bell Food vor.Das berichtet die in Bielefeld erscheinende Neue Westfälische inihrer Montagsausgabe. Um das Geschäft noch zu verhindern, habeTönnies beim Landgericht Bielefeld einen Antrag auf EinstweiligeVerfügung gegen die Tönnies-Holding und drei Geschäftsführer -darunter seinen Onkel - gestellt.Konkret geht es um die Bell-Food-Standorte Suhl in Thüringen sowieBörger im Emsland mit zusammen rund 400 Mitarbeitern. Robert Tönniesist gegen den Kauf und fühlt sich bei der Entscheidung übergangen. Essoll um eine Investition im Volumen von 15 Millionen Euro gehen, dieer für eine Belastung des Konzerns hält.Mehr als fünf Jahre lang schwelte die Tönnies-Fehde, die inmehreren Gerichtsprozessen öffentlich ausgetragen wurde und als"Schlacht der Schlachter" bundesweit Beachtung fand. Unter anderemhatte der Neffe, der sich von der Konzernführung ausgeschlossenfühlte, versucht, ein Mitspracherecht zu erstreiten, das seinerUnternehmensbeteiligung entspricht. Im April 2017 einigten sich dieKontrahenten dann auf einen "Friedensvertrag", demzufolge Clemens undRobert Tönnies mit fünf weiteren Managern in einen Beirat einziehen,der zu wichtigen Entscheidungen gehört werden soll.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell