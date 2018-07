Neue Westfälische (Bielefeld): Falsche Flüchtlingsdebatte zerstört politisches Vertrauen Eine Frage des Anstands Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Es ist an der Zeit, den rechten undrechtsradikalen politischen Kräften in Deutschland Einhalt zugebieten und die unsägliche Anti-Menschen-Politik, genanntFlüchtlingspolitik zu stoppen. Es reicht jetzt! In Wahrheitbeobachtet man derzeit bei dem Streit in der Union die Offenbarungder Leere. Vor allem die CSU hat kein politisches Angebot mehr, mitdem sie wie einst die Mehrheiten in Bayern sichern könnte. Es grenztan unverschämter Selbstüberschätzung eines Horst Seehofer, dass erden Anspruch erhebt, mit seiner Regionalpartei - die derzeitbundesweit berechnet nicht einmal auf fünf Prozent kommen würde - dieRichtlinien der Politik zu bestimmen. Das ist zugleich die Erfahrung,die der angeblich so selbstbewusste deutsche Innenminister aus seinenGesprächen in Österreich mitbringt. Es dauerte nur wenige Stunden,dann waren die Transitzentren, an denen Seehofer zu Wochenbeginn nochdie Koalition platzen lassen wollte vom Tisch. Es ist Mode geworden,in angeblich modernen und intellektuellen Kreisen, den Niedergang derPolitik zu beklagen, Europa als erfolgreiches Zukunftsprojekt zubezweifeln und den Abstieg Deutschlands und seiner Kulturvorherzusehen. Diese nationale und egoistische Weltsicht führt in dieIrre. Vor allem aber: Diese nationale und egoistische Weltsicht endetin der Sackgasse nationaler Politik und gefährdet Wohlstand undDemokratie in diesem Land. In dieser Woche konnte man mehrfachlernen, wohin dieses konservative Geschwafel von "nationalenInteressen" und einem "Europa der Vaterländer" führt. Wer nationaleInteressen jenseits von Europa geltend machen will, wie dies dieRegierungen von Ungarn und Italien und in Teilen auch Österreichverkünden und wie die Regionalpartei CSU es anstrebt, der muss zurKenntnis nehmen, dass diese nationalen Interessen ihre Grenzen an dennationalen Interessen der Nachbarn finden. Allein aber und ohne denRückhalt der europäischen Einigung sind Ungarn, Österreich, Italienund vor allem Bayern nichts wert. Auf dem Weltmarkt der Möglichkeitennicht. Und schon gar nicht in der Flüchtlingspolitik. Deutschland isterfolgreich, weil es gelungen ist, eine funktionierendeKonsens-Demokratie zu etablieren. Derzeit ist die politische Klassedabei, das dafür grundlegende Vertrauen zu verspielen. EineViel-Parteien-Demokratie egoistischer kleiner Interessenvertretungenim Parlament kann nicht annähernd so erfolgreich Zukunft gestalten.Noch ist das Vertrauen in die Demokratie selbst nicht zerstört. Aberviel Kredit gibt es nicht mehr. Es ist an der Zeit und eine Frage desAnstands, dieser Anti-Menschen-Politik wie sie die CSU aus Panik vorden bayerischen Regionalwahlen betreibt Einhalt zu gebieten. Esreicht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell