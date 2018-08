Neue Westfälische (Bielefeld): Fall Sami A.: SPD-Vize Stegner verlangt Rücktritt von NRW-Innenminister Reul

Bielefeld (ots) - CDU-Politiker sei "komplett überfordert"Bielefeld. Vor dem Hintergrund des Falls Sami A. hat derstellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner den Rücktritt desnordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) gefordert.In einem Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden NeuenWestfälischen (Freitagausgabe) sagte Stegner, politische Stimmungenoder Meinungsumfragen dürften keinen Einfluss auf die Rechtsprechunghaben. "Das sollte auch dem anscheinenden komplett überfordertenInnenminister aus Nordrhein-Westfalen bekannt sein." Wer absichtlichoder fahrlässig "unsere Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt, solltekein politisches Amt innehaben".Reul hatte die Unabhängigkeit von Gerichten ein hohes Gut genannt.Richter sollten aber "immer auch im Blick haben, dass ihreEntscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen",sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Er äußerte Zweifel, obdies bei dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster, denmutmaßlichen Gefährder Sami A. nach Deutschland zurückzuholen, derFall gewesen sei. "Wenn die Bürgerinnen und BürgerGerichtsentscheidungen nicht mehr verstehen, ist das Wasser auf dieMühlen der Extremen."Stegner erteilte Reul eine Lektion in Gewaltenteilung. DieUnabhängigkeit deutscher Gerichte sei "kein Luxus, den man sichgönnt, sondern eine Säule unseres Staatswesens", sagte der SPD-Vize."Richterinnen und Richter sind deshalb auch nur der Verfassung undRecht uns Gesetz verpflichtet."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell