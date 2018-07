Neue Westfälische (Bielefeld): Der Fall Özil Rassismus ist die falsche Antwort Jörg Rinne

Bielefeld (ots) - Anfang Juni, WM-Trainingslager der deutschenFußball-Nationalmannschaft in Südtirol. Teammanager Oliver Bierhoffreagiert auf der Pressekonferenz schon bei der ersten Frage zum FallÖzil/Gündogan gereizt: "Was hätten wir noch mehr machen sollen? Ichfinde, wir haben sogar sehr viel gemacht! Und jetzt reicht's dannauch!" Fataler Irrtum oder schon die erste Erkenntnis, dass dasFoto-Shooting mit dem türkischen Präsidenten Erdogan weitreichendeFolgen haben könnte? Sieben Wochen später ist das Scherbengerichtzubereitet. Die Nationalmannschaft hat sehr früh die Rückreise ausRussland angetreten, Mesut Özil das Nationaltrikot für immerausgezogen, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) befindet sich in einerschweren Führungskrise und Deutschland diskutiert über dieIntegrationsfähigkeit seiner Gesellschaft. Wie konnte es zu diesemDesaster kommen? Die Fehlerkette beginnt mit Özil selbst. WelchenGrund hatte sein Treffen mit dem Despoten Erdogan, der Menschen inder Türkei willkürlich verfolgen und verhaften lässt, wirklich? EineWürdigung seiner türkischen Familienwurzeln oder knallharteGeschäftsinteressen durch Immobilien- und Firmenbeteiligungen amBosporus, die es in unruhigen politischen Zeiten abzusichern galt?Özils langes Schweigen lässt viel Raum für Interpretationen. SeinBesuchs- und Mannschaftskollege Ilkay Gündogan konnte im Übrigen mitseiner leichtgewichtigen Entschuldigung zeitnah aus dem Fokusverschwinden. Warum hat die DFB-Führung nicht sofort die Notbremsegezogen und Özil aus dem WM-Kader gestrichen? Sogar versucht, denBundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier als Vermittler zuinstrumentalisieren? Ein Blick hinter die Fassade liefert einenErklärungsversuch. Mit Harun Arslan hat Özil einen Berater an seinerSeite, der auch Bundestrainer Joachim Löw dient. Haben alsogemeinsame Interessen den Entscheidungshorizont vernebelt? Löw zeigtsich bis heute im Fall Özil äußerst defensiv. DFB-Chef ReinhardGrindel, einst CDU-Hinterbänkler im Bundestag, hat die Debatte umÖzil dann endgültig auf eine populistische Ebene gehoben. Urplötzlichwar der gefallene Held an allem Schuld. Insbesondere am sportlichenMisserfolg. Grindels Verhalten ist erbärmlich. Wie dieser Präsidentverlorenes Vertrauen wieder wettmachen kann, ist nicht zu sehen »Wirdürfen die Antwort nicht dem rechten politischen Rand überlassen« Ja,Mesut Özil hat viele Fehler gemacht, auch bei seinem völligüberzogenen medialen Auftritt am Sonntag. Aber der Migrantensohn ausGelsenkirchen könnte Deutschland eine Debatte beschert haben, dielängst überfällig war. Er hat vielen Menschen mitMigrationshintergrund eine Stimme geben, die tagtäglich mit demRassismus in unserer Gesellschaft konfrontiert sind. Die Diskussionüber den Stand der Integration in unserem Land ist schmerzhaft, abersie ist zwingend notwendig. Und wir dürfen sie nicht allein demrechten politischen Rand überlassen. Dessen Antwort lautet schlichtRassismus. Und die ist falsch!Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell