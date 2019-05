Neue Westfälische (Bielefeld): Expertenvorschläge zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch Bosbach ist wieder da Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Mehr als ein Jahr lang war nichts zu hören undzu sehen von der Bosbach-Kommission. Die Opposition im Landtagverspottete sie schon als CDU-Wahlkampf-Gag. Das Gremium ist benanntnach seinem Leiter Wolfgang Bosbach. Der CDU-Politiker, eigentlich impolitischen Ruhestand, hatte sich in seiner aktiven Zeit mitAuftritten in Talkshows und Bundestag einen Ruf alsInnenpolitik-Experte erarbeitet. Jetzt hat sich dieBosbach-Kommission überraschend zurückgemeldet. Unbemerkt von derÖffentlichkeit hat sie sich in den letzten Wochen anlässlich desFalls Lügde intensiv mit dem Thema Kindesmissbrauch befasst. Undjetzt Vorschläge vorgelegt, die als wertvoller Beitrag zur Diskussionüber die Lehren aus dem Fall Lügde betrachtet werden dürfen.Jedenfalls wertvoller als der parteipolitische Streit, in den sichdie Landespolitik bei der angeblichen Aufklärung der Behördenskandaleum Lügde verirrt hat. Den einen geht es offenbar nur noch darum,Innenminister Herbert Reul (CDU) politisch in die Enge zu treiben,die anderen wollen dagegen lieber die SPD-Landräte der Kreise Lippeund Hameln-Pyrmont in den Fokus nehmen. Beides ist unwürdig und wirdder Tragweite des Verbrechens von Lüdge sowie der Verantwortung,solche Fälle möglichst zu verhindern, nicht gerecht. Auch BosbachsKommission hat erkannt, dass vor allem mangelnde Kommunikation undschlechte Zusammenarbeit von Behörden die Täter von Lügde so langegewähren ließen. Ein zentrales Anliegen der Experten ist deshalb einbesseres Zusammenspiel von Ermittlern und Jugendschutz. BeideBereiche sollte auch der geplante Landtags-Untersuchungsausschussunter die Lupe nehmen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell