Neue Westfälische (Bielefeld): Ex-Nationalkeeper Uli Stein: Kovac wird beim FC Bayern demontiert

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der ehemalige Nationaltorhüter UliStein (64) sieht den deutschen Fußball-Rekordmeister FC BayernMünchen und dessen Trainer Niko Kovac in einer sehr schweren Krise."Ich glaube nicht, dass da noch viel zu kitten ist. Im Moment kannich mir nicht vorstellen, dass das mit Kovac länger als bis zurWinterpause hält", erklärte Stein gegenüber der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe). Ein Grund seidie auch durch Spielerfrau Lisa Müller bei Instagram abgesetzteProtestnote wegen der späten Einwechslung ihres Mannes Thomas: Mehrals 70 Minuten bis der mal nen Geistesblitz hat . Uli Stein: "In soeiner Situation wie jetzt mit Thomas Müllers Frau muss der Vereindazwischenhauen und sagen: Wenn das noch einmal vorkommt, kann derMann seine Sachen packen und gehen. Man kann sich nicht allesgefallen lassen. So aber bleibt immer etwas zurück: Es kommt schonfast einer Demontage des Trainers gleich, was da abläuft."Tabellenführer Borussia Dortmund sei zurzeit "der genau Gegenentwurfzu den Bayern: Mannschaftliche Geschlossenheit, schöner Fußball, Ruheim Umfeld, keine twitternden Spielerfrauen, und der Trainer ist vollakzeptiert."Uli Stein absolvierte 512 Bundesliga-Spiele für Arminia Bielefeld,den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt sowie und von 1983 bis 1986sechs Länderspiele für Deutschland. Von 2008 bis 2014 war erTorwarttrainer Aserbaidschans.