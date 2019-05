Neue Westfälische (Bielefeld): Europawahl Gegen das Recht des Stärkeren Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Was für eine Woche! Und das direkt vor derEuropawahl. Am vergangenen Wochenende versinkt dieRechtsaußen-Regierung Österreichs in einem selbst angerührten,widerwärtigen Schlamm aus Korruption, Selbstgefälligkeit, Anmaßungund Machtvergessenheit. Und gestern kündigt die britischePremierministerin May ihren Rücktritt an. Sie ist mit ihrem Brexit ineinem Sumpf aus Intrige, Machtkampf, eigener Starrsinnigkeit undSelbstüberschätzung stecken geblieben. Sowohl in Österreich wie auchin Großbritannien ging es nicht um das Wohl der Menschen. Auch wenndie Dinge jeweils unterschiedlich liegen, sind beide Entwicklungendoch keine Werbung für die Demokratie. Die bedeutet immer denAusgleich von Interessen, die Rücksicht auch auf unterlegeneMinderheiten, den Perspektivwechsel, die Akzeptanz der Niederlage unddie Verantwortlichkeit vor dem Souverän, dem Volk. Das alles ist dieStärke der Demokratie. Doch keine Spur von all dem in Wien dieserTage und auch nicht in London. In beiden Fällen übrigens ausgelöstvon konservativen Machthabern, die angeblich doch besonders viel Wertauf Anstand legen. Und jetzt EU-Wahl. Die ist deshalb gerade jetzt sowichtig, weil in Straßburg und Brüssel genau die genannten Stärkender Demokratie praktiziert werden. Zwar nicht immer erfolgreich, aberimmerhin arbeiten die Abgeordneten des Europaparlamentes daran. Sieversuchen, die Interessen von (noch) 28 Ländern, mit ihren extremunterschiedlichen Auffassungen, kulturellen Überzeugungen,historischen Erfahrungen und verschiedenen Mentalitäten der Menschenunter einen Hut zu bekommen. Es liegt in der Natur der Sache, dassdabei keine schnellen Erfolge zu erzielen sind. Wohltuend unaufgeregtund dennoch intensiv war der Wahlkampf. An der Sache orientiert undohne persönliche Verletzungen. Das Interesse daran war hoch. DasParlament, um das es geht, gilt es durch eine hohe Wahlbeteiligung amSonntag zu stärken. Auch, um es gegen den teils rechtspopulistischbeeinflussten Rat zu unterstützen. Regierungs-Chefs vom Schlage Orbanund auch Italiens Innenminister Salvini haben nicht das Wohl derMenschen in Europa im Kopf, sondern ihren eigenen Vorteil. Und werdie rechten Populisten wählt, spricht sich gegen Ausgleich undGemeinsinn aus, gegen gegenseitige Unterstützung und gegen einMenschenbild, das jedem Einzelnen und jeder Nation denselben Wertbeimisst. Er wählt das Recht des Stärkeren.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell