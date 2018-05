Neue Westfälische (Bielefeld): Europapolitiker Brok fordert Beweise im Iran-Streit

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Europaabgeordnete Elmar Brok(CDU) hat die USA und Israel aufgefordert, ihre Unterlagen zumAtom-Abkommen mit dem Iran schnellstmöglich an die InternationaleAtomenergie Behörde IAEA weiterzuleiten. "Trotz Aufforderung durchdie Behörde haben sie das bislang nicht getan", kritisierte Brokgegenüber der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Montagsausgabe). Die USA und Israel hatten erklärt, dass der Irangegen die Inhalte des Atom-Abkommens verstoße. Dafür gebe es Belege.In dem Abkommen verpflichtet sich das Land, sein Atomprogramm massivzu reduzieren. Elmar Brok ist am Samstag in Wien mit dem Leiter derIAEA, Yukiya Amano, zusammengetroffen. Dieser sei in großer Sorge umden Erhalt des Abkommens mit dem Iran, sagte er.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell