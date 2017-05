Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Europaabgeordnete Elmar Brok(CDU) sieht die EU nach dem Misserfolg beim G-7-Gipfel in Italienunter Handlungsdruck. "Wir müssen uns als EU zusammenraufen", sagteBrok der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische(Dienstagausgabe). Das gelte für Themenfelder wie Klimawandel, Handelund Militärpolitik. Die Alternative umschreibt Brok so: "Wenn manEuropa in seine Teile zerschlägt, wird die Welt zwischen Peking,Moskau und Washington aufgeteilt. Das müssen wir verhindern." Europaund China müssten das Pariser Weltklimaabkommen aufrecht erhalten undumsetzen, auch wenn sich die USA davon verabschieden sollten. Zudemmüsse die EU "mit den vernünftigen Leuten im Kongress kooperieren",denn: "Die USA sind nicht Trump."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell