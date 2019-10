Neue Westfälische (Bielefeld): Einkommensunterschiede Der Zusammenhalt ist in Gefahr Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Ungleichheit muss nicht grundsätzlich schlechtsein. Gefälle kann Menschen dazu bewegen, sich anzustrengen, sich zuüberwinden. Es wohnt dem Menschen inne, etwas erreichen zu wollen,etwas auch zu besitzen, was andere schon haben oder was andere ebennicht haben stolz vorzuzeigen. Ungleichheit fördert dasLeistungsprinzip. Sie ist damit Teil des kapitalistischen Systems.Die Soziale Marktwirtschaft deutscher Prägung hat es sich zu eigengemacht, den Schwächeren in diesem System zu helfen, die Ungleichheitzu überwinden oder doch zu verringern. Das jedoch wird zunehmendschwieriger, wie die Studie der gewerkschaftsnahenHans-Böckler-Stiftung erneut belegt: Während obere Einkommensgruppenund mittlere (das ist die gute Nachricht) von Wirtschaftsboom undLohnsteigerung profitieren, wächst die Zahl der Haushalte, die alsarm gelten. Da wird Ungleichheit zu Ungerechtigkeit. Und ungerechtist es, wenn ein Mensch trotz aller eigener Anstrengung den Anschlussnach oben oder wenigstens in die Mitte nicht schafft. Und auch keineChance hat. Ein selbstständiger Paketbote in subunternehmerischemAbhängigkeitsverhältnis kann noch so rennen, um seine Päckchenzuzustellen. Er wird damit seinen Verdienst nicht steigern können.Denn seiner Rennerei sind natürliche Grenzen gesetzt und ihr liegenausbeuterische Verhältnisse zu Grunde. Die Gewerkschaften empfehlenmehr Tarifbindung. Die Tarifsystematik trägt jedoch ihren Teil zurungerechten Entwicklung bei. Es geht von Einmalzahlungen undSockelbeträgen abgesehen fast immer um prozentualeGehaltssteigerungen. Und 3,7 Prozent Lohnzuwachs von 5.000 EuroMonatseinkommen sind absolut betrachtet nun mal mehr als von 1.600Euro Monatseinkommen. Da zementiert die Gewerkschaft mit anUngerechtigkeit, denn ihre Beitragszahler stammen kaum aus denunteren 16 Prozent der Beschäftigten. "Leistung muss sich wiederlohnen" - diesen Slogan der CDU aus dem Jahr 1982 haben sich danachauch FDP und selbst die SPD (2006) zu eigen gemacht. Der Ansatz istrichtig. Wer erlebt, dass sich Leistung lohnt, wird weiter Leistungbringen. Er trägt damit zum eigenen und zum Wohlstand derGesellschaft bei. Wer das nicht erlebt, steht in der Gefahrresigniert aufzugeben. Wenn zunehmend Menschen resignieren und sichvom gesellschaftlichen Konsens verabschieden, weil sie immer wiederenttäuscht werden, ihre Leistung sich nicht lohnt, bekommen wir einProblem mit dem Zusammenhalt der Gesellschaft.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell