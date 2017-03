Neue Westfälische (Bielefeld): Eckdaten für den Bundeshaushalt 2018 Eine Finanzierung für jede Reform Hannes Koch, Berlin

Bielefeld (ots) - Erstaunliche finanzielle Spielräume scheint derBundeshaushalt für 2018 und die folgenden Jahre zu eröffnen. Wann gabes das schon? Keine Neuverschuldung, außerdem 15 Milliarden Eurojährlich, die der Finanzminister für eine Steuerreform ausgeben will- ebenfalls ohne zusätzliche Kredite. Doch die goldenen Zeitenkönnten bald vorbei sein. Das Deutsche Institut fürWirtschaftsforschung weist darauf hin: Bald werden die Überschüsseschwinden, unter anderem wegen steigender Sozialversicherungskosten.Deshalb wäre es problematisch, die Milliarden, die zeitweise in dieStaatskassen fließen, zur Finanzierung permanenter Ausgabeneinzuplanen. Mit temporären Einnahmen kann man nur temporäre Kostenbezahlen, zum Beispiel ein zusätzliches Investitionsprogramm inInfrastruktur und Bildung. Hier hat die neue Bundesregierung, die abHerbst 2017 regiert, gute Möglichkeiten. Für langfristigeSteuerreformen, wie Union und SPD sie anpeilen, müssen sich dieParteien aber eine Gegenfinanzierung überlegen - egal, ob man dieMittelschicht entlasten will (Union) oder vor allem die Bürger mitgeringem Einkommen (SPD). Dafür bieten sich moderate Erhöhungen derErbschaft-, Einkommen- und Gewinnsteuern an, die in erster LinieBezieher hoher Einkommen belasten. Gleiches sollte für die Reformder Sozialversicherung gelten, über die die SPD nachdenkt.Steuersenkungen erreichen Niedrigverdiener oft nicht, weil dieseohnehin kaum Steuern zahlen. Am unteren Rand können deshalbermäßigte Sozialbeiträge helfen. Allerdings muss man auch dabei aufdie Gegenfinanzierung achten - sonst bleiben die Defizite imBundesetat hängen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell