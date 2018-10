Neue Westfälische (Bielefeld): EU-Parlament will einige Plastikprodukte verbieten Unverzichtbare Helfer aus Plastik Andrea Sahlmen

Bielefeld (ots) - Die Meere sind voller Plastik, an manchenStränden sieht man vor lauter Plastikmüll keinen Sand mehr.Meeresbewohner haben verformte Körper, weil Plastik sie einschnürt.In dieser Woche wurden sogar Mikroplastik-Teile im menschlichenKörper nachgewiesen. Keine Frage, der Plastikmüll bedroht unsereUmwelt und ihre Bewohner. Dagegen muss etwas getan werden, das istunbestritten. Das EU-Parlament hat nun entschieden, dass einigePlastikprodukte verboten werden sollen. Darunter auch Trinkhalme.Dabei bedenkt niemand, wie wichtig dieses Hilfsmittel für Menschenist, die nicht allein einen Becher heben können. Es sollen nurGegenstände verboten werden, für die es bessere Alternativen gibt,heißt es aus Reihen der EU. Aber haben die Politiker dieseAlternativen mal selbst getestet? Halme aus Pappe lösen sich imGetränk auf, Halme aus Metall schmecken auch danach und Halme ausGlas können schnell zerbrechen. Gastronomen aus Bielefeld verwendenMakkaroni als Trinkhilfe, aber möchte man wirklich jedes MalLebensmittel wegwerfen? Solange es keine geschmacklich neutralen undökologisch wirklich bessere Alternativen gibt, halte ich ein Verbotfür nicht durchführbar. In erster Linie sollte man sich Gedankenmachen, welche Länder innerhalb der Europäischen Union den meistenPlastikmüll produzieren. In spanischen Supermärkten werden Einkäufeimmer noch in mehrere Plastiktüten verteilt verpackt. Das sindMüllmengen, die viel stärker ins Gewicht fallen, als ein paarStrohhalme oder Wattestäbchen. Gleiches gilt für Plastikflaschen. Inder Europäischen Union gibt es kein einheitliches Pfandsystem fürdiese Flaschen, das eine Mehrfachnutzung sicherstellt. In den meistenLändern wird der Müll einfach in der Natur entsorgt und nicht wie beiuns recycelt. Generell leben in Deutschland, zumindest im Vergleichmit den anderen Ländern in der EU, schon recht umweltbewussteMenschen. Viele Menschen nehmen mittlerweile Baumwolltaschen mit zumEinkauf, kaufen Lebensmittel ohne Verpackung oder nutzenKosmetikprodukte ohne Plastik. Irgendwann ist es auch einmal gut mitden Einschränkungen. Wenn jeder sich kritisch hinterfragen und nurdas verpackt kaufen würde, was nötig ist, dann würde schon eine MengePlastik eingespart. Ich gehöre zur Gruppe, die auf einen Trinkhalmangewiesen ist und werde nicht auf die Plastikvariante verzichten.Denn die Halme bedeuten für mich ein Stück Lebensqualität.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell