Neue Westfälische (Bielefeld): Digitale Gewalt: Frauen-Union zeigt Solidarität für Renate Künast

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Die Frauen-Union des größtenCDU-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen hat angesichts der vulgärenPöbeleien im Internet gegen Renate Künast ihre Verbundenheit mit derGrünen-Politikerin ausgedrückt. "Es reicht, so geht das nichtweiter", sagte die Landesvorsitzende der Frauen-Union, InaScharrenbach, der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Freitagausgabe). Ihre Partei sei "gefordert, dieses schleichendeGift im Internet aufzuhalten".Die Frauen-Union stellte vor dem CDU-Bundesparteitag im Novemberin Leipzig einen Antrag "gegen Hass, Hetze und Verleumdung insozialen Medien". Demnach sollen Plattformen wie Facebook zurHerausgabe von Stammdaten an die Strafverfolgungsbehördenverpflichtet werden. "Hass, Hetze und Verleumdung" seien tagtäglich"traurige Realität im Internet und in den sozialen Medien", heißt esin dem Antrag, für den die NRW-CDU bereits ihre Unterstützungzugesagt hat.Scharrenbach warnte vor den Konsequenzen digitaler Gewalt. "Werwundert sich noch, dass sich Frauen aus manchen öffentlichen Debattenheraushalten?" Die zunehmende Hassrede und Verrohung der Sprachekönne "schnell in tatsächliche Gewalt übergehen". Nun sei das Maßvoll. In dem Antrag gehe es "nicht um eine Einschränkung des offenenMeinungsaustausches im Internet", betonte Scharrenbach, "sondern umeine sachliche Auseinandersetzung".Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Künast war vor Gericht mit demVersuch gescheitert, gegen Beschimpfungen auf Facebook gegen sievorzugehen. Mutmaßlich rechte Netzaktivisten hatten sie unter anderemals "Stück Scheiße" und "Pädophilen-Trulla" bezeichnet.