Neue Westfälische (Bielefeld): Deutschland diskutiert über die Widerspruchslösung Endlich mehr Leben retten Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Die Entwicklung ist dramatisch: Obwohl dieOrganspendebereitschaft in Deutschland seit Jahren wächst und dieTransplantationsmedizin stetig weiterentwickelt wird, hat die Zahlder Organspenden einen historischen Tiefstand erreicht. Die Folge:Jedes Jahr sterben in Deutschland 1.000 Menschen, während sie auf einneues Organ warten. Mittlerweile umfasst die Warteliste 10.400Menschen. Die Politik in Deutschland hat dieser Entwicklung langetatenlos zugesehen. Einzelne Abgeordnete sprechen sich zwar schonlange für einen Systemwechsel aus, so wie der Großteil derBevölkerung, doch bislang waren die Stimmen der Kritiker lauter. Sieverbreiten, wie auch in der aktuellen Debatte um dieWiderspruchslösung, Unwahrheiten und behindern so die dringenderforderlichen und für 10.400 Menschen lebenswichtigen Reformen. Inihrer Kritik verzichten sie auf Fakten, während sie sich mitmartialischen Bildern übertrumpfen, Halbwissen verbreiten und Ängsteschüren. Drei Beispiele aus der aktuellen Diskussion zeigen, mitwelchen Mitteln mitunter sehr prominente Kritiker arbeiten: DerVorstand der deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, wirftGesundheitsminister Jens Spahn beispielsweise vor, die Axt an denGrundrechten der Bürger anzulegen. Der Präsident des Zentralkomiteesder deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, glaubt unterdessen, dassdie Organspende zu einer rechtlichen und moralischen Pflicht erklärtwird. Und der Vorsitzende des deutschen Ethikrates, Peter Dabrock,vergleicht die möglichen neuen Regeln zu Organspende mit den neuenBestimmungen der Datenschutzgrundverordnung. Drei Äußerungen, dieweder die 10.400 Menschen in den Blick nehmen, die auf ein Organwarten, noch die Entwicklung in den vielen europäischen Ländernbeachten, die deutlich mehr Organspender verzeichnen als Deutschland.Der entscheidende Unterschied: In Ländern wie Österreich gilt dieWiderspruchslösung. Wenn Bürger zu Lebzeiten einer Spende nichtausdrücklich widersprechen, können nach dem Tod Organe entnommenwerden. Der Grundsatz der Freiwilligkeit bleibt erhalten. Niemandwird zu einer Spende verpflichtet, sondern lediglich dazu, sich zuLebzeiten mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn wir nicht wollen,dass die Zahlen der Organspender weiter zurückgehen, ist dieWiderspruchslösung auch für Deutschland ein Muss. Es wird Zeit, für10.400 Menschen geht es um Leben und Tod.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell