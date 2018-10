Neue Westfälische (Bielefeld): Der Deutsche Beamtenbund (dbb) wirft der schwarz-gelben NRW-Landesregierung vor, die Vorsorge für die Beamtenpensionen im Land zu vernachlässigen.

Bielefeld (ots) - Der Deutsche Beamtenbund (dbb) wirft derschwarz-gelben NRW-Landesregierung vor, die Vorsorge für dieBeamtenpensionen im Land zu vernachlässigen. Dies berichtet dasOnline-Portal der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen,nw.de. Wie der Vorsitzende des NRW-Landesverbands des Beamtenbund,der Bielefelder Roland Staude, sagte, zahle das Land deutlich zuwenig Geld in den eigens für die Vorsorge eingerichteten Pensionsfonddes Landes NRW ein - statt der erforderlichen 600 Millionen nur 200Millionen Euro. In Nordrhein-Westfalen gibt es insgesamt rund 300Landesbeamte, die meiste von ihnen sind Polizisten und Lehrer.Zurzeit erhalten 125.000 beamte im Ruhestand Pensionen aus derLandeskasse. Jährlicher Aufwand zuletzt: Rund 7 Milliarden Euro. Dadie Zahl der Pensionäre aber bis 2026 weiter auf geschätzte 140.000ansteigt, wird auch der jährliche Aufwand in den nächsten Jahrenweiter ansteigen. Um auf der Spitze dieser Entwicklung nichtfinanziell überfordert zu sein, hat das Land sich ein finanziellesPolster angelegt, den Pensionsfonds. Bis 2017 ist er angefüttertworden durch eine Eigenleistung der Beamten in Höhe von zuletzt 1,6Prozent der Gehälter. Für jeden Beamten flossen deshalb zuletzt knapp600 Euro in den Vorratsfonds, insgesamt 600 Millionen Euro, wieRoland Staude erläuterte. Diese gesetzlich festgelegte Regelungendete aber 2017. Der aktuelle Bestand des Pensionsfonds nach Angabenvon NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper: mehr als 11,5 MilliardenEuro. Zu den erwarteten Einnahme des Fonds für 2019 gehören neben denEinzahlungen des Landes Zinsen des vorhandenen Vermögens (rund 200Millionen Euro) und Rückflüsse aus Anlagen und Wertpapieren (rund870 Millionen Euro). Um den Fonds also weiter wie bisher aufbauen zukönnen, müsste das Land diese 600 Millionen Euro nun selbst in denFonds einzahlen. Geplant sind aber laut Haushaltsentwurf 2019 nur 200Millionen Euro - genau die Summe, die das Pensionsfondsgesetzvorschreibt. "Zu wenig, um wirklich sicher zu stellen, dass das Landihren Pensionsverpflichtungen auch in Zukunft vollständig nachkommenkann", sagt Roland Staude, der bis 2014 als Ordnungsamtsleiter imBielefelder Rathaus arbeitete. Das Pensionsfondsgesetz, in dem die200 Millionen Euro festgeschrieben sind, stammt aus dem Jahr 2016,also noch von der alten Landesregierung - schon damals hatte derBeamtenbund seine Stimme warnend erhoben. Heute kritisiert die SPDdie Pensionsfonds-Pläne von NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper(CDU). "Auch beim Pensionsfonds scheitert die Landesregierung an deneigenen Ansprüchen. Die zu Oppositionszeiten geforderten 700Millionen Euro werden weit verfehlt", sagte Stefan Zimkeit,finanzpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper weist darauf hin, dass dieLandesregierung für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 800 MillionenEuro in den Pensionsfonds eingezahlt hat. Eingerechnet ist darin eineeinmalige Finanzspritze von 680 Millionen Euro - zusätzlich zu densowie so geplanten 120 Millionen Euro.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell