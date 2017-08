Neue Westfälische (Bielefeld): Deutsch-türkisches Verhältnis Zeit für Klartext Dieter Wonka, Berlin

Bielefeld (ots) - Es wird Zeit für Klartext. Wer ist Recep TayyipErdogan? Jedenfalls kein Partner, mit dem man ungestraft einenfragwürdigen Flüchtlingsdeal abschließt. Keiner, mit dem man alsPartner in einer Verteidigungsgemeinschaft ernsthaft für den Erhaltvon Freiheit, Toleranz und Demokratie kämpfen sollte. Niemand, demman bloß mit Missbilligung drohen darf, weil er wie im Fall desSchriftstellers Akhanli ein mechanisches Fahndungsinstrument wieInterpol zur politischen Geiselnahme missbraucht. Auch dieBundesregierung muss sich entscheiden, ob sie den Mut zur Klarheitund Wahrheit im Umgang mit einem Politiker aufbringt, der sich dieTürkei zur vorübergehenden Beute gemacht hat. Keine Waffenlieferungenmehr. Ein rigides Visa-Regime auch gegenüber ErdogansRegierungsvasallen. Und Ermutigung für den Teil des gespaltenenLandes, das schon beim Referendum gezeigt hat, die Zukunft der Türkeinicht in einem Sultanat liegt. Fünf Wochen vor der Bundestagswahlbesinnen sich Berlins Politiker plötzlich auf die Kunst klarererAussagesätze. Wieso eigentlich jetzt erst? Außenminister Gabrielempört sich laut gegen Erdogans Aufruf zum Wahlboykott. Das warnotwendig. Aber überrascht haben können diese Worte aus der Türkeinicht wirklich. Die Kanzlerin spricht ihre Form von Klartext und willdem Präsidenten den Interpol-Missbrauch nicht durchgehen lassen. Wiedenn bitte? Die Entkleidung der diplomatischen Formelsprache kommtrecht spät. Es wäre glaubwürdiger, griffe die Diplomatie nun zurpraktischen Tat. Es darf keine Zusammenarbeit mit denSicherheitsorganen der Türkei in der Grauzone des Rechtsstaats geben.Die offizielle Reisewarnung für die Türkei ist überfällig. Und eswäre patriotisch, würde die deutsche Wirtschaft durch praktischeSelbstbeschränkung bei den Investitionen zeigen, dass mit einem Land,das auf dem direkten Weg in eine Diktatur ist, zukünftig keine gutenGeschäfte zu machen sind. Dieses Signal ist auch wichtig für dievielen Millionen Bürger in der Bundesrepublik, die Erdoganaufzuwiegeln versucht. Sie haben ein Recht auf Orientierung in einerdemokratischen und toleranten Gesellschaft. In grundlegenden Fragender Toleranz und des Respekts kann es keine Kompromisse geben. Dasgilt für Erdogan in Ankara ebenso wie für Fremdenfeinde hierzulande.Der türkische Staatspräsident ist zu einem Brandstifter am Rande vonEuropa geworden. Es ist müßig, darüber zu streiten, ob er durch eineviel zu lang taktisch motivierte Hinhaltepolitik der EuropäischenUnion dazu geworden ist oder ob Erdogan keine Skrupel kennt bei derDurchsetzung seiner eigenen Machtinteressen. Er hat sich jedenfallsals jemand gezeigt, dem Demokratie, Recht und Menschenrechte relativegal sind.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell