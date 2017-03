Neue Westfälische (Bielefeld): Deutsch-türkisches Verhältnis Anstrengende Demokratie Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Demokratie ist manchmal anstrengend. Man mussals Politiker Niederlagen ertragen und akzeptieren. Man muss langeund mühsam für seine Überzeugungen argumentieren. Und man muss andereAnsichten und Meinungen zwar nicht für gut halten, aber akzeptieren.Das jedoch nicht ohne Widerspruch. Das ist in manchen Fällen nurschwer zu ertragen. Schwer zu akzeptieren ist auch, dassinnertürkische politische Konflikte in Deutschland ausgetragenwerden. Aber unser Grundgesetz lässt freie Meinungsäußerung inDeutschland nicht nur zu, es garantiert sie sogar. Es garantiert sieübrigens nicht nur Deutschen, sondern allen Menschen hierzulande.Folglich stellt das Grundgesetz auch sicher, dass die türkischeMehrheitspartei AKP mit ihrem Präsidenten Erdogan in DeutschlandWahlkampf für das Referendum über die unselige Verfassungsänderungmachen kann. Das ist auch gar nicht das eigentliche Problem. DasKernproblem ist, dass die Gegner der Reform von den türkischenStaatsclaqueuren und Erdogan-Liebedienern derart unter Druck gesetztwerden, dass sie sich nicht mehr trauen, für ihr Anliegen derAblehnung zu werben. Da beginnt die Demokratie für die Türken inDeutschland zu hinken. Für die Türken in der Türkei ist dieDemokratie als nach wie vor beste aller Staatsformen längstverkrüppelt: keine Versammlungsfreiheit, keine Meinungsfreiheit,dumpfer Druck in allen Lebensbereichen. Von gegenseitigem Misstrauender Menschen untereinander wie in einer Spitzeldiktatur wirdberichtet. Wer nicht für die AKP und Erdogan ist, ist gegen sie undwird drangsaliert. An dieser Stelle ist die Bundesregierung gefragt.Es geht nicht darum, ob Erdogan mit Nazivergleichen provoziert. Dasdisqualifiziert ihn nur selbst. Es geht darum, in vielen und langenGesprächen klar zu machen, was passieren wird, wenn die Demokratie amBosporus endgültig stirbt. Und das auf nationaler und EU-Ebene: keineWaffenlieferungen aus Deutschland und anderen EU-Staaten mehr,Zurückfahren der Wirtschaftshilfe und Handelsvorteile für die Türkei.Das Flüchtlingsthema muss Europa sowieso ohne die Türken lösen. Esist übrigens fraglich, ob sich wieder so viele Menschen auf den Wegnach Europa machten, wenn Ankara das Flüchtlingsabkommen kündigt.Mehr Selbstbewusstsein und klare, aber sachliche Ansprache sindnötig. Auch das ist anstrengend.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell