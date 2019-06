Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Vorsitzende des DeutschenRichterbundes (DRB), Jens Gnisa, sieht die "Clan-Kriminalität" auchals Ergebnis integrationspolitischer Versäumnisse. In einem Gesprächmit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstag)sagte Gnisa, arabischstämmige Großfamilien seien "nicht alsKriminelle in unser Land gekommen". Die deutscheMehrheitsgesellschaft habe "mit Blick auf Integration undIdentifikation sicher nicht alles richtig gemacht" - vor allem, wasdie frühen Kettenduldungen angeht. "Wir haben den Aufenthaltsstatusvon geflüchteten Menschen nicht konsequent geklärt und zu häufigweggeschaut", so Gnisa. "Jetzt häufen sich die Probleme."Der Richterbund-Vorsitzende erklärt die gewachsene Aufmerksamkeitfür die Sicherheit auf den Straßen mit dem Zeitgeist. Unabhängig vonParteifarben habe man "die staatlichen Sicherheitsorgane langevernachlässigt", sagte Gnisa. Stellenkürzungen bei der Polizei undÖkonomisierungstendenzen nach dem Motto "Privat vor Staat" hätten zueiner "Laissez-faire-Politik" geführt, die der Kriminalität zu großeNischen gelassen habe. "Nun erleben wir vor dem Hintergrund einergesellschaftlichen Wende endlich wieder eine konsequentereRechtsanwendung."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell