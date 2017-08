Neue Westfälische (Bielefeld): Christian Lindners politische Annäherung an Russland Ich, FDP, zuerst! Dieter Wonka, Berlin

Bielefeld (ots) - Das stellt die Unterhemdenfotos derSchwarz-Weiß-Werbemarke Christian Lindner noch in den Schatten:Zwischen Mallorca und Mailand entfacht der Vorsitzende von außerhalbdes Bundestags mal ebenso eine nationale Debatte um Werte, Regeln undum die gute, alte Entspannungspolitik. Lindner tippt kurz an, wasviele denken: Russland wird die einverleibte Krim nicht mehrhergeben. Putin bedankt sich, die Linkspolitikerin Sahra Wagenknechtnatürlich auch, die Bundesregierung geht auf Distanz. Von einersolchen Kampagnenkraft könnte einer wie Martin Schulz noch viellernen, wenn er es denn möchte. In der Ostukraine wird gekämpft,gebombt und gestorben. Trotzdem geht das Zusammenleben mit Russlandweiter, politisch, wirtschaftlich und emotional. Der Bauernverbandbeklagt Sanktionsverluste von einer Milliarde Euro in den letztenzwei Jahren. Aber der DIHK erwartet schon bald ein Exportplus vonfünf Prozent. Und von Washington aus macht Donald Trump seine eigenennationalen Geschäfte. America first! Lindner hält dagegen: Ich, FDP,zuerst! Dazwischen muss sich auch die deutsche Politik bewegen,diplomatisch abgewogen, wertetreu und westlich eingebunden.Vermutlich hat der FDP-Chef Nummer sieben nach der Ära desEntspannungs-Pragmatikers Hans-Dietrich Genscher knallhartkalkuliert: Man kann einem müden Wahlkampf eine Kontroverseaufzwingen. Der FDP-Politiker fühlt sich frei genug, nichtAußenminister werden zu müssen. Deshalb kann er Interessenbefriedigen und Missverständlichkeiten in Kauf nehmen. Ein paarStimmen mehr, nicht zuletzt in der FDP-Diaspora Ostdeutschland,bringen ihm mehr als die mühsame Verteidigung einer klassischenSanktionspolitik. Es klingt nicht einmal erschrocken, wenn Lindnerjetzt einwirft, er wolle natürlich nicht mit Putin kuscheln. UndWagenknechts Sympathie ist ihm schnuppe. Der FDP-Vorsitzende probiertaus, wie Politik wirkt, wenn man sich ein klein wenig außerhalb derReihe stellt. Die Beziehungen zu Russland müssen entkrampft werden.Das kommt an in Deutschland. Lindners FDP soll frei floaten undauffallen. Nur so könnte es gelingen, am Ende aus dem Nichts herausam Abend der Wahl als dritte Kraft im Bundestag zu sitzen.Liebesgrüße nach Moskau könnten ein Kassenschlager sein.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell